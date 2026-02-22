Omitir para ir al contenido principal
El País
Página/12 hace memoria
Retrato de un espía en la embajada alemana
Carlos Antonio Españadero sirvió en el 601. Recibía e interrogaba a familiares de desaparecidos que iban a buscar ayuda a la embajada de Alemania. Para él fue "una función más de las tantas tareas oficiales que realicé".
Por
Victoria Ginzberg
22 de febrero de 2026 - 3:55
El presidente alemán recibió a los parientes de desaparecidos alemanes en su visita a Buenos Aires.El mandatario prometió investigar por qué había un agente de inteligencia militar del Proceso en su embajada.
(DANIEL GARCIA, AFP -/AFP)
El País
Página/12 hace memoria
Retrato de un espía en la embajada alemana
Por
Victoria Ginzberg
