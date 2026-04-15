Noreste Argentino: la luz y el gas aumentaron 7 veces más que en el resto del país y una medida del Gobierno explica el porqué

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La región sufrió fuertes incrementos en servicios y alimentos, los rubros a los que los hogares de menores recursos destinan casi todos sus ingresos.
Por
Vardan Bleyan
15 de abril de 2026 - 18:59
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Chaco Salteño-05/06/2025
Chaco Salteño-05/06/2025
(Gentileza/Foto Javier Corbalan)
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