La senadora bonaerense Malena Galmarini confirmó por la 750 la presentación de un recurso judicial ante la Corte Suprema para revisar el fallo de la Cámara Nacional Electoral que corre a Karen Reichardt como cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert y le da su lugar a Diego Santilli.

Al explicar los motivos de esta decisión, Galmarini explicó: “En la noche de anoche yo ya presenté el recurso extraordinario a la Corte para que esta modificación de esta lista no suceda tal cual lo prevé el fallo de la Cámara Electoral. Es una gran injusticia. Es la pérdida de una enorme oportunidad para las mujeres”.

Según precisó, la CNE “está aplicando mal el decreto reglamentario” sobre la paridad de género. “Nos llama la atención. Porque la Cámara Nacional Electoral ha sido siempre un órgano judicial que estuvo a favor de las mujeres. Siempre acompañó cuando hubo que pelear por la ley de cupo, de paridad”, dijo.

En este contexto, dijo, el reclamo no tiene que ver con algo partidario, sino con que no se siente un precedente que no responde a la que establece la ley: “Así que nosotras vamos a seguir peleando. Independiente de Rehchardt. Estoy a las antípodas de lo que piensa”.

Y añadió: “Si queremos que haya más mujeres, necesitamos si o si no solo la alternancia en la lista, sino que las mujeres encabecemos las listas. En este caso, el fallo de la Cámara Electoral lo que hace es no solo relegar a Rehchardt y pasarla por arriba para dejarla segunda, sino que el movimiento relega a otras 16 mujeres”.

Tras lo que aseguró: “Porque cuando uno mueve a Santilli a primero, quedan mujeres hacia abajo. Pero no sólo eso. LLA para darle más fuerza a su jugada y obligar a la reingeniería de la lista, lo que hace es hacer renunciar a otras dos mujeres. Pero con son la 34 de la lista y a la quinta suplente. Porque si mueven todo para arriba, les quedan mujeres juntas”.

“Para mí no hay forma de justificar este fallo. Para las mujeres no. Para el colectivo feminista no. Por la ley de paridad habla de alternancia antes que de reemplazo. La necesidad de alternancia y secuencialdiad. Si renuncia la cabeza de la lista, no se altera el orden. Claramente, hay una decisión que no se ajuste a la Constitución Nacional”, dijo.