Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol
Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero
A pesar de la derrota, Inter sigue en lo más alto de la tabla con 68 puntos, escoltado a siete por máximo adversario.
08 de marzo de 2026 - 22:04
El ecuatoriano Estuipñán festeja el gol en el clásico.
(EFE/EFE)
