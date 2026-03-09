Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026

Por Leandro Renou“Hay un horizonte negro. Ésta guerra llega en el peor momento de la economía”, se sinceró el titular de Hacienda, Luis Caputo, ante los integrantes del elenco ministerial esta semana. Es que la irrupción del conflicto bélico que Estados Unidos libra en Medio Oriente y que amenaza con extenderse a otras intervenciones militares en el continente, detonó los objetivos que “Toto” se había trazado para la época. La economía ya se venía cayendo a pedazos, pero ahora el funcionario ve una inflación recalentada a nivel mundial y a nivel local, con un impacto del precio del petróleo en los combustibles que se venden en el país. Además de ser este un momento en el que es imposible salir a financiarse en el exterior.