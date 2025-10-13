Esta semana avanza la definición de la Liga Profesional, mientras Franco Colapinto se prepara para una nueva fecha de Fórmula 1. La Selección Sub 20 jugará el partido que puede clasificarla a una nueva final por la Copa del Mundo.
Mundial Sub 20
Los dirigidos por Diego Placente juegan su duelo de Semifinales en la Copa que se disputa en Chile
Miércoles
20.00: Argentina vs Colombia
Amistoso Internacional
La Selección sigue con la preparación para el Mundial 2026 y jugará en Miami:
Martes
21.00: Argentina vs Puerto Rico
Fórmula 1
El viernes comenzarán las prácticas en la fecha 19 del calendario de la máxima competencia del automovilismo, que desembarca en Austin para el GP de Estados Unidos.
El domingo se correrá en el Circuito de las Américas, que además tendrá Sprint:
Viernes
14.30: Prácticas Libres
18.30: Sprint Quali
Torneo Clausura
Termina la fecha 12 de la Liga Profesional, que le quedará pendiente el encuentro entre Barracas Central y Boca. El viernes comenzará la fecha 13.
Lunes
18.30: Platense vs Riestra
Eliminatorias: UEFA y Concacaf
Continúa la clasificación al Mundial en Europa y Centroamérica:
Lunes - UEFA:
15.45: Gales vs Bélgica
15.45: Macedonia del Norte vs Kazajstan
15.45: Ucrania vs Azerbaiyán
15 45: Eslovaquia vs Luxemburgo
15.45: Eslovenia vs Suiza
15.45: Suecia vs Kosovo
15.45: Irlanda del Norte vs Alemania
15.45: Islandia vs Francia
Concacaf:
21.00: Honduras vs Haití
23.00: Costa Rica vs Nicaragua