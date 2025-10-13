Esta semana avanza la definición de la Liga Profesional, mientras Franco Colapinto se prepara para una nueva fecha de Fórmula 1. La Selección Sub 20 jugará el partido que puede clasificarla a una nueva final por la Copa del Mundo.

Mundial Sub 20

Los dirigidos por Diego Placente juegan su duelo de Semifinales en la Copa que se disputa en Chile

Miércoles

20.00: Argentina vs Colombia

Amistoso Internacional

La Selección sigue con la preparación para el Mundial 2026 y jugará en Miami:

Martes

21.00: Argentina vs Puerto Rico

Fórmula 1

El viernes comenzarán las prácticas en la fecha 19 del calendario de la máxima competencia del automovilismo, que desembarca en Austin para el GP de Estados Unidos.

El domingo se correrá en el Circuito de las Américas, que además tendrá Sprint:

Viernes

14.30: Prácticas Libres

18.30: Sprint Quali

Torneo Clausura

Termina la fecha 12 de la Liga Profesional, que le quedará pendiente el encuentro entre Barracas Central y Boca. El viernes comenzará la fecha 13.

Lunes

18.30: Platense vs Riestra

Eliminatorias: UEFA y Concacaf

Continúa la clasificación al Mundial en Europa y Centroamérica:

Lunes - UEFA:

15.45: Gales vs Bélgica

15.45: Macedonia del Norte vs Kazajstan

15.45: Ucrania vs Azerbaiyán

15 45: Eslovaquia vs Luxemburgo

15.45: Eslovenia vs Suiza

15.45: Suecia vs Kosovo

15.45: Irlanda del Norte vs Alemania

15.45: Islandia vs Francia

Concacaf:

21.00: Honduras vs Haití

23.00: Costa Rica vs Nicaragua