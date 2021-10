El presidente Alberto Fernández, antes de emprender viaje a Roma el jueves por la noche --donde participará de la cumbre del G20-- quiere dejar plasmada una foto de unidad y federalismo. Por eso mañana, en el acto que se realizará en homenaje a los once años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, si bien será el único orador, --no estará la vicepresidenta por tratarse de una fecha muy sensible para ella-- estará acompañado por el jefe del bloque oficialista en la cámara de Diputados, Máximo Kirchner; por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y por otros representantes del espacio. También asistirán gobernadores del Frente de Todos que por la noche se reunirán con el mandatario en la Quinta de Olivos. Cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no confirmaron la asistencia del funcionario al acto ya que es probable que, para ese entonces, explican, continúe la sesión de Diputados que comenzó este martes.

El miércoles al mediodía, Fernández le otorgará al expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, la condecoración del Collar de la Orden del Libertador San Martín en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Por la tarde, llegarán a Balcarce 50 los gobernadores oficialistas, para participar de una reunión en la que se firmarán los primeros acuerdos de precios entre el Gobierno Nacional y las provincias. El objetivo central es poder garantizar el cumplimiento del acuerdo de precios en todo el país. En ese encuentro, que se llevará a cabo desde las 15 en el Salón Eva Perón, estarán presentes el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y los gobernadores que, tras la firma, se trasladarán al Club Deportivo Morón, para participar del acto en homenaje a Kirchner que comenzará cerca de las 17.

"La etapa que viene es muy similar a la etapa de posguerra. Empiezan los recitales y la libertad, pero a la vez todos somos conscientes de que sufrimos un golpe económico muy duro y eso se siente todo el tiempo", sostienen desde el Gobierno. Resolver la deuda sigue siendo uno de los objetivos primordiales del oficialismo, pero explican que "siempre dejando en claro que 'primero se crece y después se paga', como decía Néstor, como lo dijo en reiteradas ocasiones Alberto y como repite Guzmán cada vez que se sienta a negociar".



El objetivo del oficialismo para la elección del 14 de noviembre es claro: dar vuelta el resultado en la Provincia de Buenos Aires y no perder en las ocho provincias que se elegirán senadores: La Pampa, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Catamarca y Tucumán. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mira con atención lo que allí sucede, porque de eso dependerá perder o no el quórum en la cámara de Senadores, pero también tiene particular interés en dar vuelta el resultado en Santa Cruz, la provincia que gobierna su cuñada, Alicia Kirchner. Otra de las incógnitas por estas horas en Balcarce 50 es qué sucederá en Chubut, si el gobernador que responde al Frente de Todos, Mariano Arcioni, finalmente dará de baja su lista o no. Allí, el oficialismo juega tres bancas de las que, en caso de repetirse el resultado de las PASO, perdería dos.

El jueves, antes de salir con destino a Roma, Fernández volverá a mostrar la unidad en la localidad de Escobar, donde junto a Kicillof y Massa participará de la inauguración de la Expo Escobar. La idea del mandatario es mostrarse fuerte y marcar una impronta federal, para ir con ese impulso a Europa, donde se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva y mantendrá diferentes reuniones bilaterales.

La visita al municipio de Avellaneda

Este martes Fernández siguió con sus recorridas por el conurbano bonaerense. En Avellaneda visitó la cooperativa de trabajadores DURAX-Cristalux, que fabrica envases de vidrio, y la firma Microenvases, dedicada a los insumos en cartón corrugado. “Cada vez que visito una Pyme reafirmo que para nosotros son el motor central del desarrollo y el crecimiento”, les dijo a los operarios allí presentes. Además, el Presidente aseguró que “ese ha sido nuestro objetivo y seguirá siéndolo porque de ese modo generamos trabajo formal”. Cuando volvió a la Casa de Gobierno se reunió en su despacho con los miembros del Gabinete Económico.