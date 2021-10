El juez Martín Bava volvió a rechazar un pedido del exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas para viajar a Brasil y visitar a su familia. El magistrado entiende que existe peligro de que pueda fugarse o entorpecer la investigación. Entre otros argumentos para rechazar la salida del país, Bava sostuvo que ahora está citado Mauricio Macri a indagatoria por las tareas ilegales que desde el organismo que conducía Arribas se llevaron adelante sobre el colectivo de familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.

Arribas tenía planeado viajar el 7 de octubre pasado. Sin embargo, el juez Bava rechazó su pretensión. Ahora, el exSeñor Cinco pidió autorización para viajar entre el jueves 28 --el mismo día en que Macri está citado-- y el 30 de noviembre. Quiere ir a Brasil para pasar el cumpleaños con su hija menor.

El fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, no se opuso pero sí lo hizo el abogado querellante César Sivo, quien sostuvo que existía riesgo de que no volviera porque el centro de su vida familiar y comercial se encuentra en Brasil, no en la Argentina. Bava coincidió con el querellante y recordó que Arribas consiguió cinco autorizaciones para salir del país en el último año. Sin embargo, las cosas cambiaron desde que lo procesaron por el espionaje a los familiares del ARA San Juan y se citó a indagatoria a Macri, quien lo puso al frente de la AFI en diciembre de 2015.

En su resolución, el juez remarcó que Macri “no se ha presentado debidamente a ejercer su derecho de defensa”, una forma elegante de decir que, hasta ahora, el expresidente ya pegó dos faltazos.



Arribas tiene cuatro procesamientos en su haber: uno por espiar a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, otro por las andanzas de los Súper Mario Bros y el espionaje en las cárceles, un tercero por las bases que la AFI desplegó en el conurbano en el marco del "Proyecto AMBA" --que estuvieron dedicadas al espionaje político-- y el último por la vigilancia ilegal sobre los familiares de los submarinistas del ARA San Juan.