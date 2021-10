La Cámara de Diputados votó por unanimidad y giró al Senado un proyecto de ley que busca aliviar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y micro empresas (mipymes). El proyecto beneficiará, según el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, a más de un millón de contribuyentes, incluidas más de 150.000 mipymes. El ministro de Economía, Martín Guzmán, celebró la votación y consideró que se trata de una "política necesaria” para la normalización económica.

"Es una política necesaria para pequeños contribuyentes y entidades del tejido social que han hecho frente a la pandemia y que serán fundamentales para superarla”, twitteó el ministro.

La iniciativa, presentada por Massa, propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de Ganancias e IVA que deban menos de 100.000 pesos. Busca dar una señal clara para la salida de la pandemia. Fija que se condonen las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta agosto. Las entidades que conforman el sistema nacional de bomberos voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054, y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal quedan alcanzadas.

Al defender el proyecto, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, sostuvo que "busca regularizar la situación de deudas que tienen que ver con la pandemia". Detalló que al 31 de agosto de este año se registraban 105.901 contribuyentes, el 15,7 por ciento del total que presentaron moratoria, de los cuales el 60,2 son microempresas y el 1,5 pequeñas empresas. Explicó que "se condonan deudas vencidas hasta 21 de agosto de 2021 de cooperativas, bomberos voluntarios, bibliotecas, clubes de barrio, y se resolvió incorporar entre los beneficiarios a organizaciones de pueblos originarios".

Luego mencionó la ampliación de la moratoria para deudas posteriores y deudas no regularizadas. "Se amplía la moratoria para los contribuyentes que acumularon deuda líquida posterior al 1 de agosto de 2020, pero también anteriores a la fecha y que no fue regularizada. También alcanza infracciones relacionadas con dichas obligaciones”, continuó. "Este capítulo alcanza el 85 por ciento de los contribuyentes que no cayeron en caducidad, y a otros que no tenían deudas regularizadas", puntualizó.

El proyecto también señala que la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende: aportes y contribuciones destinados al régimen nacional de obras sociales y las cuotas destinadas a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART).

En este caso, se proponen planes de pago que tendrán un plazo de 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente. Además, se amplía la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

En la actualidad, la deuda corriente post pandemia asciende a 290.000 millones de pesos y está concentrada en mipymes, un monto equivalente al 36 por ciento de la recaudación mensual promedio.

Según cálculos de los impulsores, la norma dará la posibilidad de levantar la moratoria caída a 105.901 contribuyentes. Alcanza, además, a 6.727 entidades que quedaran con la cuenta fiscal en cero. Según detallaron, condona las deudas de más de 1.035.000 mipymes, contribuyentes de ganancias e IVA y monotributistas pero que deban menos de 100 mil pesos. Al tiempo que brinda una nueva oportunidad para regularizar deudas en la salida de la pandemia a 544.676 contribuyentes mipymes y monotributistas.