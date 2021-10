En una maratónica sesión que se extendió durante 20 horas, la Cámara de Diputados retomó la presencialidad plena por primera vez desde que comenzó la pandemia y aprobó un conjunto de proyectos que cuentan con un amplio respaldo de la sociedad civil. Y es que luego de la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal, el recinto continuó sesionando durante toda la noche con el propósito de tratar una veintena de iniciativas, muchas de las cuales también habían generado expectativa, como la que busca garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle y el régimen de protección integral de niñes y adolescentes con cáncer. Todos los proyectos fueron aprobados con el apoyo mayoritario de todos los bloques, pero la iniciativa de Oncopediatría fue la única que lo hizo por unanimidad. También fueron aprobadas el Alivio Fiscal, el régimen de recuperación de ganadería ovina y dos iniciativas que benefician a les trabajadores de las viñas.

Eran las ya 11.45 de la noche del martes, la ley de Etiquetado Frontal acababa de ser sancionada luego de más de ocho horas de debate y en los palcos las organizaciones civiles que habían empujado el proyecto todavía estaban celebrando (con la presencia incluida de la ministra de Salud, Carla Vizzotti), cuando Sergio Massa anunció el siguiente punto del temario: la ley de Oncopediatría. "Esta es una ley muy importante y esperada por el sistema de salud. Argentina tiene aproximadamente 1500 nuevos casos de cáncer infantil por año, una patología que no solo genera el sufrimiento de los pacientes sino que también un enorme disturbio para las propias familias", comenzó Pablo Yedlin (FdT) sobre el proyecto que, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por cáncer en niñes y adolescentes, otorga asignaciones económicas para las familias vulnerables durante el tratamiento, un subsidio (similar al de discapacidad pero transitorio) para les niñes mientras están cursando la enfermedad y garantiza la gratuidad del transporte para que puedan viajar a hacer los tratamientos.

Con 226 votos a favor y ninguno en contra, la iniciativa fue aprobada y giró al Senado. A pesar del apoyo unánime de todos los bloques, no faltó alguna que otra chicana de parte de Juntos Por el Cambio, que fue quien había reclamado que se incorpora el proyecto en el temario de consenso. "Si hace dos semanas hubiéramos bajado a dar quórum hoy no estaríamos tratando este tema. Cuando se dialoga el Congreso funciona mejor", deslizó Cristian Ritondo, presidente del bloque del Pro. Cabe destacar, sin embargo, que este proyecto no estuvo incluido en el pliego de demandas original que presentó JxC cuando bloqueó la sesión de hace dos semanas, sino que fue incorporado luego en las negociaciones.

Con 191 votos a favor y 7 abstenciones, fue aprobado el proyecto que propone crear una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle (o que está en riesgo de estarlo). "Esta ley es fundamental no solo para restituir los derechos humanos de las personas en situación de calle, sino para que nosotros como sociedad podamos recuperar algo de nuestra humanidad. La vida y dignidad humana están antes que todo. No existe ningún discurso meritocrático que pueda convencer a alguien que es natural que haya familias enteras viviendo en la intemperie en la calle sin ningún derecho. Es el momento de dejar de mirar al costado", declaró Federico Fagioli (FdT), autor del proyecto. La media sanción de la iniciativa fue el resultado del empuje de varias organizaciones sociales, muchas de las cuales se hicieron presentes en la entrada del Congreso durante la tarde del martes.

Durante la madrugada, fueron convertidos en ley además el régimen de promoción para la ganadería ovina y de llamas y dos proyectos que benefician a les trabajadores viñateros. El primero, cuya inclusión en el temario también fue un pedido de la oposición, indica que el Poder Ejecutivo deberá designar anualmente 850 millones de pesos para la promoción de estas actividades y fue aprobado con 182 votos afirmativos y 2 negativos. Los otros, que comprenden un régimen jubilatorio para los trabajadores de la actividad vitícola (de modo que puedan jubilarse a los 57 años) y de una reforma del Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales en relación con la indemnización y la mensualidad que percibe el contratista, fueron aprobados con 173 votos afirmativos y 23 abstenciones (el primero) y con 193 afirmativos y 6 abstenciones (el segundo).

A su vez, obtuvo media sanción el proyecto de Sergio Massa de Alivio Fiscal para entidades sin fines de lucro y un conjunto de transferencias de inmuebles a distintas provincias. Finalmente, habiendo pasado más de 20 horas desde que empezó la sesión, a las 9 de la mañana se votó el último proyecto: la aprobación de la Convención Interamericana contra el racismo que ahora deberá tratarse en el Senado.