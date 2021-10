"Por favor se los pido; ayúdenme, no sé que hacer para que la Justicia actúe", fue el llamado desesperado de Romina Herrera (34) el lunes en su red social. El pedido a las autoridades judiciales para que actúen ante el incumplimiento de las restricciones y agresiones constantes de su ex marido, Ramón Córdoba lo hizo a través de un video que se viralizó de inmediato.

Catamarca/12 dio a conocer su testimonio en su edición de ayer; ante lo evidente, actuó el Juzgado de su localidad y el Ministerio de Seguridad le colocó ayer a un dispositivo dual. Aseguran además, que comenzaron a capacitar al personal de la Comisaría en perspectiva de género.

Tras la viralización del video en donde Romina pedía ayuda, también hubo respuestas de la Secretaría de Mujeres, Género y diversidad de Catamarca y desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación que se puso en contacto con Romina luego de la nota publicada por Catamarca/12.



Desde la localidad Recreo, en el departamento La Paz, Romina contó el lunes que su ex marido tenía una docena de denuncias y que violaba todas las restricciones que le impuso la Justicia penal por ella y por su hijo menor. “Ya no se qué más hacer, ni con quién tengo hablar, ya no quiero ir más a la policía ni al juzgado porque no hacen nada. No estoy bien, ni psicológica, ni físicamente. Tengo mucho miedo por mi vida y la de mis hijos. Señora fiscal, si a mí me pasa algo mis hijos me tienen solo a mí. Me harté. Por favor se los pido; ayúdenme no se qué hacer para que la Justicia actúe. Para que este hombre este donde tiene que estar. Hoy no voy a dormir tranquila”, dijo entre lágrimas.

Al hacerse público el video que tuvo más de 300 mil reproducciones, la jueza de familia subrogante de la circunscripción de Recreo, Corina Pérez, visitó a la joven y tras la entrevista ordenó, mediante oficio, al Ministerio de Seguridad que sea protegida con la colocación de dispositivos duales.

En diálogo con Catamarca/12, La directora de Coordinación Institucional y Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, Debora Dumitru confirmó que: “Ayer -por el martes- recibimos el oficio judicial que nos facultaba para poner a resguardo a la víctima y viajamos inmediatamente para poder dar respuesta a esta ciudadana que lo estaba esperando”.

Dumitru, explicó que los dispositivos o pulseras duales, se colocan sólo por orden judicial “ante situaciones extremas de violencia. Es sólo para éstos casos que son de una gran urgencia”.

En tanto, refirió que también se trabajó con todo el personal de Unidad Regional 2. “Para que se pueda llevar el monitoreo y puedan saber dónde está la víctima necesitamos de la articulación de las comisarias, son ellos los encargados de poner en marcha el protocolo rápido de intervención y es por eso que los capacitamos para que sepan cómo accionar”, contó la funcionaria.

En estos casos, el monitoreo, es decir el seguimiento de los aparatos duales (que consisten en una pulsera inviolable que se coloca al agresor y un dispositivo que se le da a la víctima) se realiza desde un sector especializado que fue inaugurado en agosto en la misma sede donde está el 911, en la ciudad Capital.

Por último, Dumitru confirmó que también fueron capacitados en la utilización del nuevo formulario judicial establecido desde la Corte de Justicia local para casos de violencias. “El formulario judicial una herramienta muy importante que tenemos. Las comisarias que funcionan como unidades judiciales y toman denuncias, ahora saben cómo realizarla de manera completa, para que se pueda tener una respuesta rápida y ágil desde la Justicia, que es lo que se busca en estos casos”, concluyó.

