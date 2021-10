La Escuela de Básquet del Centro Vecinal Villa Soledad emitió un comunicado denunciando y repudiando “insultos discriminatorios y clasistas” por dirigentes y también padres y madres de El Tribuno Básquet durante un partido de la categoría U13 del Torneo Clausura de la Asociación Salteña de Básquet Masculino.

El titular del INADI, Gustavo Farqhuarson juzgó lamentables los hechos y manifestó que asesoraron desde el organismo a entrenadores para la realización de la denuncia

En el comunicado, la Escuela de Básquet de Villa Soledad, denuncia que dirigentes y algunos padres y madres de la hinchada del equipo de El Tribuno trataron de “villeros de mierda y sucios de mierda” a los niños de su equipo que tienen entre 10 y 13 años.

“Es una cosa muy seria lo que ha pasado, más teniendo en cuenta que se da todo en una competencia de niños. No podemos dejar pasar por alto, esto en un torneo de chicos, de menos de 13 años. Hay niños que no quisieron volver a jugar en la reanudación del partido, se pusieron mal. El árbitro hizo salir a la gente involucrada en el tema. No es la primera vez que pasa. Teníamos ya comentarios de que venían con esta conducta con otros clubes. Villa Soledad no va a dejar pasar esta situación, esta gente está desubicada”, manifestó el secretario del Centro Vecinal, José Gomez a Salta/12. que al momento del incidente había salido a comprar agua y cuando regresó ya estaba el conflicto y él escuchó que en el tumulto desde la tribuna del club contrario les decían "negros de mierda".

Gómez reprochó la actitud de los dirigentes del equipo del club El Tribuno, aunque destacó que no todxs los padres y las madres actuaron de la misma manera y que incluso algunxs pidieron disculpas.

Los árbitros F. Díaz y A. Choque, presentaron un informe el 25 de octubre al Tribunal de Disciplina de la Asociación Salteña de Básquet Masculino, que da cuenta de esta situación. Allí mencionaron a Levy y Tolaba que serían padres de chicos que juegan en el club de barrio El Tribuno y al presidente de la institución Roman Caxal y a otro dirigente, Mario Zerpa.

“Es de importancia recalcar que la categoría U13 son niños que no merecen tal espectáculo y sobre todo hay personas reincidentes en su conducta. Estas conductas influyen, el niño presta atención a estos factores y se contagia de la euforia negativa que transmite la tribuna”, plasmaron en el escrito los árbitros.

Salta/12 consultó con una secretaria de la Asociación pero no hubo respuesta respecto al tratamiento que están dando a este informe de los árbitros. Gomez dijo que habló con el presidente de la institución y se comprometió a realizar una reunión el próximo lunes.

Los árbitros detallaron que el conflicto comenzó cuando en el último cuarto con 7:45 minutos aún en el reloj del partido de niños, un jugador visitante cometió una falta antideportiva, al colgarse de un jugador del equipo local quien estaba atinando a introducir la pelota en el cesto. El jugador local responde diciendo ¿qué te pasa gil?. “Esta situación se controla rápidamente sin más que lo sucedido”, indicaron y aplicaron la sanción por la falta técnica. “Al momento desde la tribuna donde estaba la parcialidad visitante se escucha a viva voz al señor Levy (padre de un jugador): ‘son unos villeros, sucios de mierda’”, sostuvo el informe.

Ante estas expresiones, según informe, reaccionó el entrenador del equipo local Sebastián Romero ingresando hasta la mitad de cancha insultando e invitándolo a pelear. Tras lo que se sumaron varios simpatizantes con insultos descalificadores, homofóbicos y racistas.

Cuando pasó esta situación violenta para los niños, generada por adultos, el juego pudo seguir, “con total calma y tranquilidad” de parte de ellos, “ terminó en el tiempo regular empatado jugándose y difiniéndose en el tiempo suplementario dando por ganador al equipo visitante”, detallaron en su informe Díaz y Choque.

“Somos un club humilde, con muchas carencias y limitaciones, pero no vamos a permitir jamás que se degrade de esta manera a nuestros jugadores solo por ser, según ellos, de una clase social más baja, por lo que ya iniciamos los trámites correspondientes ante el Instituto Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI)”, señaló el comunicado de la Escuela de Basquet de Villa Soledad.

El entrenador Sebastian Romero dijo que harán una denuncia desde el centro vecinal de Villa Soledad y también padres, madres y otros familiares harían otras denuncias individuales ante el INADI. Sostuvo que ante el informe que presentaron los árbitros al tribunal de disciplina de la Asociación de básquet, “esperamos que sea alguna medida ejemplar”.

Romero reconoció que reaccionó mal ante la situación. “Me arrepiento, di pésima imagen a mis chicos, no podía permitir que les digan esas cosas. Seguro voy a ser sancionado y es lo correcto”, manifestó. “Tengo a mi hijo que juega en el plantel aunque en ese momento estaba en la tribuna. Como padre, entrenador y persona me sentí ofendido por lo que le decía (Levi) a los chicos, es inconcebible”, sostuvo Romero.

Romero dijo que “es algo que hay que erradicar, están rozando el racismo, la discriminación”. Afirmó que recibió muchos mensajes de profesores, padres de otros clubes y de la Asociación de Entrenadores de Básquet solidarizándose con el equipo de Villa Soledad.

“El grupo de profesores ya se comunicó con nosotros. Estuvimos asesorándolos. Se les facilitaron los formularios para hacer la denuncia, se les explicaron las incumbencias del INADI. Esta situación corresponde a prácticas discriminatorias que vemos a menudo en nuestra sociedad. Los clubes de barrio no son ajenos, se dan estos hechos de discriminación sobre colectivos históricamente vulnerados, en este caso se utilizó ese vocabulario sobre niños y niñas”, expresó Gustavo Farquharson, el titular de la dependencia local del INADI a Salta/12. El funcionario juzgó como lamentables lo sucedido.

“Es importante que se realice la denuncia para visibilizar la práctica discriminatoria en ámbitos deportivos”, señaló el titular del INADI. Consideró que hay que realizar un trabajo social sostenido para cambiar “concepciones y vocabularios”. “No tenemos poder sancionatorio”, aclaró. Precisó que el organismo puede expedirse respecto a si hubo o no un hecho discriminatorio y esto puede servir si se hace otra denuncia en la justicia. Recordó que el código contravencional de la provincia, sanciona los hechos discriminatorios por motivos socio economicos, de género o color de piel.

Farquharson señaló la responsabilidad de los adultos: padres madres, tutores, dirigentes, en cuanto al respeto y el ejemplo que deben dar a los niños. Consideró que en la sociedad hay mucha intolerancia, y una actividad que debe ser de esparcimiento y alegría termina siendo violenta.

Por ultimo, Farquharson manifestó que quieren replicar actividades que se realizaron en Buenos Aires desde el INADI, de capacitación en prácticas no discriminatorias con los clubes deportivos e incluir a dirigencias, familias, y barrios. Expresó que esperan articular con la secretaría de deportes de la provincia.