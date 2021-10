Una familia que reside en Villa Santa Rita (barrio de la Ciudad de Buenos Aires) fue allanada por error mientras realizaban sus quehaceres diarios en el hogar.

Según trascendió, la policía de la División Anti Fraude buscaba a un estafador en dicha dirección, pero al llegar encontraron un complejo de seis departamentos. Al no contar con indicaciones puntuales, ingresaron a todos los domicilios hasta dar con la persona indicada.





“Mi casa es la primera de todas. Cuando escuché el ruido de la puerta principal, lo primero que pensé es que eran ladrones. Nunca dijeron que eran de la policía ni de grupo GEO. Me encerré en una habitación con mi hijo pensando que eran ladrones y cuando ingresaron nos dijeron ‘abajo, abajo, abajo’ y que nos tenían que atar las manos“, declaró Constanza, una de las vecinas allanadas por error, a Telenueve.

“Nos apuntaron con una ametralladora. No nos explicaban que pasaba. Fuimos amenazados, atacados, insultados. Nos hicieron tirar al piso. Yo soy paciente oncológica y sufro ataques de pánico. Me agarró un ataque y le pedí por favor un vaso de agua. No había forma”, continuó, consternada por la situación.