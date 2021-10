La banda París Jazz Club, creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca, presentará hoy el espectáculo Jazz Cartoons, al cual definen como "un viaje hacia un mundo ideal con un repertorio exquisito" y "un divertido show que nos conecta con ese niño que alguna vez fuimos". De esa manera, el grupo abordará un repertorio de canciones que han sabido ser la banda de sonido de muchas vidas en todas sus edades, con melodías de películas como "You ‘ve a friend in me", "Everybody wants to be a cat" y "Le festine", en un espectáculo para toda la familia que espera "llenar el alma, cautivar los corazones y quitarles alguna sonrisa también". Hoy, a las 21, en Sala Lavardén.