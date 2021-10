TEATRO

Los días de la fragilidad

Del romance del Mudo poeta con la Goleadora del Club Atlético Once Unidos, en Miramar, en invierno. De cuando la Goleadora le pide al Mudo, como si lo retara a duelo, jugar un partido en la arena mojada. De las pesadillas del Mudo, el miedo de la Goleadora, el partido que juegan, la transpiración, los besos, la sangre, el fantasma de Temperley y el pozo en la arena. De la despedida, de cómo cantan canciones de cuna, de cómo duermen envueltos en una toalla, y de lo triste que puede ser todo. Reestreno post-pandemia de la celebrada obra de Andrés Gallina. Con dirección de Fabián Díaz, escenografía y vestuario de Isabel Gual, iluminación de Facundo David y música en vivo de Patricia Casares. Con Manuela Méndez e Iván Moschner.

Domingos 7, 21 y 28 a las 12 y sábado 13 a las 13, en Que Tren Club Cultural, Olazábal 1784. Entrada: $700.

Crónicas extraordinarias

En tiempos donde la fantasía le abre camino a la realidad, la ciencia ficción está dentro de nuestras casas, en nuestra vida privada, en las camas, en el jardín. ¿Qué haríamos si otro mundo nos fuera dado? ¿Lo repetiríamos todo de nuevo? Surgida de la necesidad de generar ficción y continuar haciendo teatro en medio de la pandemia, esta obra de la Compañía La Ponedora –con la dirección de Ana Lucía Rodríguez– se difundió inicialmente en formato online y ahora llegó al estreno presencial. Se trata de una serie de unitarios distópicos en homenaje a Ray Bradbury, en tiempos donde la realidad se asemeja cada vez más a las grandes obras literarias de ciencia ficción. Con Josefina Barrionuevo, Santiago Fraccarolli, Gastón Frías, Juani Barea, Rocio Saldeña y Daniela Brunfman.

Sábado a las 20, en Sportivo Teatral, Thames 1426. Entrada $700.

MÚSICA

Aullido

“Si alguien dijera/ me voy a morir por vos”, comienza cantando Florencia Ruiz en “Alguien que no”, el tema que inaugura su flamante disco solista, el octavo de una carrera independiente que ya lleva más dos décadas, y durante la que ha grabado también a dúo con el Mono Fontana y Ariel Minimal, entre otras producciones. Esta vez se trata de poco más de media hora de música, once canciones que “llevan el perfume del deseo, del grito colectivo y del viento de adentro, tiene pinceladas de rock, de pop y de experimentación”, según anuncia su presentación. Aullido cuenta con la dirección de tapa y unas hermosas fotos de Nora Lezano, el mastering corrió por cuenta de Mariano López y el diseño es de Ale Leonelli. La mezcla es de Marcelo Lupis y fue grabado por Mariano Keselman y Norberto Villagra en 2020. La encantadora edición en vinilo es de Tara Records, un nuevo sello discográfico con sede en Suiza.

La colección infinita

El kraut montevideano está de fiesta con la aparición de este tercer disco de Ivan & Los Terribles, el quinteto con dos bajos y dos tecladistas que lidera Ivan Krisman. Psicólogo de profesión y surfer en sus ratos libres, Krisman supo ser integrante de bandas particulares dentro de la escena rocker uruguaya más reciente, como La Teja Pride o La Hermana Menor, y actualmente forma parte de Eté y Los Problems, el ascendente grupo de Ernesto Tabárez. Al frente de su propio combo, debutó con Los incautos no fallan (2014) y dobló la apuesta con El maestro interior (2016), en donde brillan temas como “Bios” o “La máquina blanda”. Los dos primeros discos del grupo de Krisman todavía se pueden escuchar en su bandcamp, mientras que el nuevo álbum ya encontró su lugar en las redes, anticipado por el lanzamiento del primer simple, “El ojo de Horus”.

ONLINE

Invasión

Semanas agitadas para la ciencia ficción: con Duna en las salas de cine y la adaptación de Fundación corriendo en Apple TV+, la plataforma de la manzanita acaba de sumar una nueva incursión en los relatos de invasiones alienígenas. ¿O acaso de trata de otra cosa? Lo cierto es que los primeros capítulos preparan al espectador para el desastre absoluto. Mientras en un pueblito del Medio Oeste un viejo sheriff descubre un extraño dibujo en los campos y en Afganistán varios soldados se enfrentan a un fenómeno desconocido, una familia de inmigrantes debe huir de casa cuando la cuadra comienza a arder sin razón aparente. La trama se completa con una historia paralela en Japón y otra en el Reino Unido, hilvanadas por los creadores Simon Kinberg y David Weil a la manera de un relato coral. El reparto incluye al neozelandés Sam Neill, y a la iraní Golshifteh Farahani, la esposa del protagonista de Paterson, el film de Jarmush, entre otra veintena de roles en los Estados Unidos y en su país natal.

Chucky

Que Chucky, el muñeco diabólico, es duro de matar lo confirman con creces las varias secuelas y reboots producidos a partir del film original de 1988, un inesperado éxito de público. Pero, ¿quién hubiera imaginado que el petiso maldito tendría su propia serie de televisión? Producida por Don Mancini, el creador de la saga cinematográfica, la nueva aventura del asesino serial más pequeño del mundo transcurre en un pequeño pueblo estadounidense y enciende los motores cuando un adolescente descubre un viejo muñeco en una feria americana. Lo que sigue puede imaginarse sin problemas. Star+ ya está ofreciendo el primer episodio doble, que será seguido por un capítulo semanal, todos los miércoles.

CINE

Un cuerpo estalló en mil pedazos

“Jorge Bonino nació el 9 de noviembre de 1935 en Córdoba y murió el 17 de abril de 1990. Fue un arquitecto, actor, humorista y artista conceptual enrolado en la generación del Instituto Di Tella. Se lo llamó mimo sonoro y el Antonin Artaud argentino”. Wikipedia comienza así la muy sucinta semblanza de Bonino, personaje inasible, extremo y elusivo (casi no se conservan imágenes en movimiento de su persona). El documentalista Martín Sappia se apropia de esa ausencia para construir un retrato en escorzo, narrado por varias voces en off y utilizando fotografías que completan un recorrido por los lugares que Bonino supo visitar en vida. ¿Dónde termina el arte performático y comienza la insania? Sappia también se ocupa de esa etapa en la vida del protagonista, atravesada por internaciones en instituciones mentales y algún intento de suicidio. Presentada en la Competencia Argentina del Festival de Mar del Plata, la película llegó ahora al cine Gaumont, donde se exhibe todos los días a las 19.30.

Cine Migrante

El festival Internacional CineMigrante, dedicado al cine con temática inmigratoria y otras cuestiones sociales, está recorriendo su doceava edición y continúa hasta este miércoles 3 en su doble vertiente presencial y online, gratuita en ambos formatos. En estos días podrán verse el documental peruano y en idioma quechua Manco Cápac, el corto de la marroquí Randa Maroufi Bab Sebta, y el notable largometraje de los franceses Louis Henderson y Olivier Marboeuf Ouvertures, que narra indirectamente la vida del revolucionario haitiano Toussaint Louverture. El festival ofrece además conversatorios y encuentros vía videoconferencia. Programación completa, sedes, días y horarios en https://cinemigrante.org/

TV

No binario

Producido por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, este programa documental en cuatro entregas recorre diferentes historias reales ligadas a la conquista de derechos de la comunidad LGTB en la Argentina, como el cupo laboral trans y el documento no binario. Conducidos por la escritora trans Carolina Unrein desde Ushuaia, donde en 2009 tuvo lugar el primer casamiento igualitario de toda América Latina, cada uno de los cuatro capítulos narra en detalle una historia de lucha y resistencia. Partiendo de ese mojón legal indispensable para la reciente sanción del matrimonio igualitario, la serie también describe la batalla de una chica por ser aceptada como persona no binaria, la vida de una ex prostituta trans que hoy trabaja en la universidad de Tierra del Fuego y el largo camino hacia el cambio de sexo de un hombre que hoy se llama Victoria y es madre de tres hijos adoptados. La serie fue dirigida por Ludmila Rogel y Guido De Paula.

Lunes a las 22 y repeticiones, por Canal Encuentro.

El caminante

Desde este viernes 5 Canal á pondrá en pantalla una nueva producción original que apuesta a conocer la historia y el legado de algunas de las obras arquitectónicas y artísticas más destacadas de la ciudad de Buenos Aires. El artista plástico Milo Lockett es el encargado de guiar el viaje por las calles y plazas porteñas, con paradas destacadas en el Monumento de los Dos Congresos, el Puente de la Mujer en Puerto Madero, el Patio Andaluz del Rosedal de Palermo, la Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez, ubicado en el Parque de la Memoria, y la Fuente Monumental Las Nereidas, creada por Lola Mora en 1903, entre otras obras reconocidas y no tanto.

Viernes a las 14.30 y repeticiones, por Canal á.