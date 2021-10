El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Salta (ENRESP), dispuso un aumento en las tarifas del servicio de energía eléctrica que se determinará por el consumo de los usuarios. De esta manera se aumentará un 23,9% para aquellas familias que consuman hasta 192 kilovatios (KW/H); mientras que quienes superen esa base, tendrán un incremento del 26.5%. Además, se ordenó que la empresa realice obras para la renovación de la infraestructura eléctrica.

La suba se autorizó después de la audiencia pública no vinculante que se realizó a mediados de octubre y en la que la empresa informó que había solicitado un 35,41% de incremento. En esa misma audiencia casi la totalidad de los asistentes rechazó cualquier tipo de aumento debido al contexto social y económico que se vive, pero sobre todo, porque consideraron que el servicio brindado es deficitario, demasiado caro e injusto.

El presidente del ENRESP, Carlos "Uluncha" Saravia, manifestó a Salta/12 que cumplieron con el objetivo propuesto, que buscaba que el aumento "no supere la paritaria salarial", a sabiendas de que la inflación subió a un 50%. "Nosotros entendíamos que el que consume menos, tenía que pagar menos, esperando también incentivar el uso responsable del servicio", expresó.

Estiman que al menos serán 186 mil usuarios del servicio los que tendrán una readecuación del 23,9%. Mientras que serán 365 mil los usuarios que tendrán un ajuste en la facturación del 26,5%, por superar el consumo de 192 kilovatios. Las actualizaciones se concedieron hasta marzo del año que viene, por período congelado durante la pandemia.

Saravia consideró que aquellos que consumen 192 kw/h "pueden llevar una vida sin privaciones"; confiando en que el parámetro adoptado es el más óptimo. Y, si bien durante la audiencia hubo fuertes reclamos por la calidad del servicio, dijo que se recepcionaron todas las quejas, y que ya fueron respondidas.

En la resolución del Ente, que recién hoy estará publicada en el Boletín Oficial, se ordenó que EDESA establezca un plan de inversiones para 2022, por una suma de $1.389.450.603. Asimismo, determinó un retraso de $712.844.666 en inversiones de años anteriores, que según la empresa, no pudo realizar por demora en el otorgamiento de aumentos tarifarios, pero que ahora finalmente deberá hacerlo.

Esos más de $2 mil millones señalados, están destinados a garantizar la renovación de la infraestructura eléctrica. "La empresa tiene que invertir", expresó Saravia, y tomó como ejemplo lo que sucede en el norte salteño donde se constataron defectos en la calidad del servicio, que además tienen largos períodos de cortes.

Precisamente, una de las exposiciones en la audiencia fue la de Carlos Manzur, de Orán, quien aseguró "el servicio es deficitario, demasiado caro e injusto". Sostuvo que se suma la falta de inversión en casi todo el norte salteño, lo que impide tener un servicio de calidad.

El Ente anunció también que ingresará al plan de regularización de deudas por el cual el Estado Nacional aportará $1.300 millones para compensar pérdidas a las distribuidoras y usuarios producidas por las medidas dispuestas el año pasado.

Como medidas complementarias para potenciar el control, se puso en vigencia el Instituto de la Contabilidad Regulatoria para la empresa. Esto indica que mes a mes, EDESA tendrá que presentar los flujos de fondos para saber en qué se invierte. "Eso es bueno porque hace a una mejoría en el control", dado que "en definitiva la empresa tiene que abrir los libros contables y mostrar toda la información", manifestó Saravia.

Además, se aprobaron nuevos regímenes de reclamos y de subsidios para ampliar los derechos de los usuarios. Una de las medidas fue que se acortó de 30 a 15 días, el período para que la empresa otorgue una respuesta a los reclamos. Otra acción, fue generar mayor cobertura a los grupos vulnerables, como los casos de personas que padecen enfermedades crónicas.

Si bien a mediados de octubre también se realizó una audiencia no vinculante por el servicio del agua, Saravia adelantó que aún no hay una resolución para saber si se aumenta o no la tarifa. Aunque si se toma como ejemplo lo de EDESA, todo indicaría que sí existiría un incremento, a pesar de las exigencias de la ciudadanía salteña para que no se produzcan subas.

En este caso el Ente debe analizar lo presentado por la empresa Aguas del Norte, que no especificó un porcentaje de aumento. La resolución "es más compleja porque se trata de una revisión tarifaria integral del agua", dijo Saravia.