“Creo que todos estamos exagerando el programa del FMI porque como mucho va a ser una curita temporal para mantener las expectativas y retrasar la corrida bancaria durante cuatro meses. Luego todo se resolverá. Porque si miran a estos tipos, ¿qué van a esperar de este gobierno?”, comentó este viernes el economista Alejandro Werner, un ex funcionario del FMI que participó de las negociaciones con Argentina y terminó dándole luz verde al crédito de 57.000 millones de dólares que le otorgó el organismo multilateral al gobierno de Mauricio Macri. “Creo que la situación de Argentina es un poco invariable a un programa del FMI. Argentina no va a pagar al FMI”, agregó el burócráta durante una conferencia de un think tank especializado en la región.

Fuentes gubernamentales reaccionaron ante la provocación de Werner y aseguraron que luego de que fue despedido del FMI el economista fue contratado por Mauricio Claver-Carone en el BID y ahora estaría operando para limitar la capacidad de préstamo a la Argentina. "Werner y Carone fueron centrales en el préstamo del FMI a Macri, y buscan ahora limitar el financiamiento a la Argentina, al gobierno conducido por el Frente de Todos. Werner no critica el acuerdo realizado, pero si el acuerdo a realizarse. El arquitecto del peor acuerdo de la historia, crítica un acuerdo que aún no se hizo", aseguraron.