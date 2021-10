Hoy a partir de las 20, Teatro La Comedia (Mitre 958) recibe y galardona al músico Gonzalo Aloras con motivo de la declaración de artista distinguido de la ciudad, recibida en abril por parte del Concejo Municipal. “Es emocionante y simbólico, y sin ser yo alguien que esté acostumbrado a premios o reconocimientos, esto es en mi ciudad y tiene sobre todo un valor emotivo”, señala el músico a Rosario/12.

Con el estandarte que significan los primeros tiempos de Mortadela Rancia, los (diez) discos propios, las grabaciones con Luis Alberto Spinetta, Charly García, Litto Nebbia, ser integrante del grupo de Fito Páez, musicalizar cine y experimentar, actualmente, con la música electrónica y (ver más adelante) orquestal, se entreteje un vasto recorrido que aquí queda apenas esbozado. Eso sí, el eje está en Rosario. “Coki Debernardi es uno de los que siempre me gasta, en términos amistosos, porque dice que a veces soy un exagerado al querer mencionar, incluir o promocionar, las cosas artísticas rosarinas. Y es cierto. Esa sensación de pertenencia a la ciudad, esa sensación de comunidad, siempre me atrajo, me gustó, y me parece importante hacerla crecer. Por supuesto, cuando decidí ser músico y me di cuenta de que estaba en la capital del rock nacional, eso tuvo su parte positiva; es como lo que supongo le pasa a un chico que quiere dedicarse al futbol y se da cuenta que nació en la ciudad de Messi. Te da un impulso y a la vez una exigencia, porque te hace decir ‘acá estamos hablando palabras mayores, acá la gente ha puesto mucho esfuerzo y trabajo’. Inconscientemente, uno ha querido honrar eso, y siempre me vanaglorié de ser rosarino, y traté de ayudar a las bandas nuevas y de relacionarme con ellas. Sin ir más lejos, en uno de mis discos, Digital, vas a encontrar mucha gente de Rosario y de distintos ámbitos y estilos musicales. Me gusta esa cosa medio genealógica de la música y puntualmente del rock de nuestro país”, explica el músico.

-La ciudad abre puertas y vale reconocerlo, ¿lo notás de igual manera en otros lugares, en Buenos Aires?

-Eso no existe en Buenos Aires. Hablábamos hace poco con algunos músicos de allí, y hacíamos esta diferencia. En algunas ciudades argentinas todavía existe la idea de la comunión funcionando, y es lo lindo que tiene Rosario, sin perder de vista las cosas que no nos gustan y que hemos luchado por modificar, en cuanto al movimiento de la música, su circulación, difusión y disponibilidad, que uno desearía que fuese mayor. Siempre hago el chiste de que si la gente va a Liverpool, sabe muy bien qué ha pasado allí, ellos van a hacer que su ciudad esté ligada a un fenómeno cultural. Acá es extraño.

-Me imagino que el reconocimiento y todo su protocolo tal vez te pongan algo incómodo, pero está bueno que sea en un teatro, es como si lo hubieses llevado a tu mundo.

-Cuando estábamos hablando sobre cómo organizar la noche yo les decía que lo ideal era tratar que lo protocolar pasara por algo más afectuoso y artístico, este tipo de actos en general se hacen en el Concejo o lugares más formales, pero llevarlo al teatro era sin dudas lo que más me iba a gustar a mí y a quienes me acompañen.

-Lo vas a poder disfrutar, porque vas a hacer música.

-Disfrutar es la palabra. Estoy muy contento de estar en un período de mi vida disfrutando mucho, de ser quien soy, de haber hecho lo que hice, de haber tomado las decisiones que tomé y todo lo que eso implicó y seguirá implicando. Este concierto va a ser un momento más de disfrute, pero más familiar y amistoso, rodeado de amigos, de gente que hace mucho que no veo, y en un teatro tan histórico y mítico como La Comedia, donde tocaron Sui Generis, Spinetta, Seru Giran. De alguna manera, se vuelve a abrir el teatro, uno vuelve a hacer música y a encontrarse con la gente, y en un acto que no es menor, en donde la ciudad te reconoce y abraza. En cuanto a lo que voy a anticipar en el teatro, hay dos repertorios. Por un lado, va a salir el mes que viene un disco nuevo –Volver a la Tierra–, en vivo, con la última formación que tuve en Buenos Aires, grabado un mes antes de que se cierre todo con la pandemia. Son 14 canciones, a partir de un recorrido por todos mis discos pero aggiornado al presente. Por otro lado, anticiparé con alguna canción un material donde la coloratura y la búsqueda tienen que ver con lo orquestal, algo en lo que no me había metido más que esporádicamente, haciendo música de películas. Es un material en el que estoy trabajando muy entusiasmado, es nuevo y es otra faceta tímbrica.

-En tu recorrido más reciente hay un gesto fuerte con la música electrónica, algo que tal vez dejó sorprendidos a propios y ajenos.

-Siempre estuve en el lugar del músico independiente, autogestionado, tratando de salir de las esferas más comerciales y de los centros de distribución más concentrados para poder tener un discurso diferente, con otras melodías y armonías, en busca de eso que es lo que el deseo te dicta, para poder compartirlo lo más noblemente posible. Que uno haya decidido en un momento de su vida pasar del piano a los sintetizadores o a las máquinas implicó un movimiento artístico y de curiosidades que implica hacerlo a fondo.

La entrada al recital de esta noche es libre y gratuita, y los tickets pueden retirarse en las boleterías del teatro.