El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, expresó: "Necesitamos un cambio de mirada del Fondo Monetario", en el marco de la cumbre del G20 en Roma y la reunión que el Presidente mantuvo con Kristalina Georgieva.

“La Argentina necesita tiempo para afrontar la enorme deuda que contrajo Macri y además dilapidó. Necesitamos un cambio de mirada del Fondo Monetario para contar con la mayor cantidad de tiempo posible, y pueden alejarse un poco de reglas porque a la hora de prestar no cumplieron con las mismas. Entonces cuando se ponen tan reglamentistas uno piensa que hubiera sido bueno que lo hicieran a la hora de prestarle plata a la Argentina”, afirmó Máximo en diálogo con Taty Almeida.

“Tenemos que dar la discusión con la mayor de las madureces, y es importante saber qué piensa la otra fuerza política mayoritaria, porque no solo son parte activa de la realidad argentina, sino que fueron ellos quienes tomaron esta deuda”, agregó.



“Cuando hablamos de desendeudamiento tenemos que entender qué implica esto. Un país desendeudado como el de 2005 permite generar políticas que mejoren la calidad de vida, invertir en educación pública, salud, viviendas, cloacas, agua", manifestó. "El desendeudamiento permite generar inversiones y esto impacta en todos los sectores, incluidas las capas medias que necesitan desarrollarse, acceder a educación, salud y transporte de mejor calidad. La inversión del Estado no va a un solo sector como se pretende a veces instalar, lo que se hace es administrar y se privilegian las urgencias en función de lograr un desarrollo más armónico de la sociedad”, dijo en declaraciones a “¿Qué me contás?”, por El Destape Radio.

“Necesitamos que la sociedad se involucre positivamente en el destino de su país que no es más que el destino propio”, instó.