Luego de 20 semanas de descenso sostenido en el número de casos positivos de covid-19, comenzó a registrarse en el país desde hace 15 días un aumento de entre el 30 y el 40% de contagios. Rosario no escapa a esa tendencia, pero tiene sus peculiaridades. El primer dato que emerge ratifica la efectividad del programa de vacunación y marca un "antes y un después" en el decurso de la pandemia. "Estamos transitando un momento que es alentador, pero del mismo modo debemos decir que la pandemia no ha terminado, ni sabemos con certeza cuando va a terminar", dice Leonardo Caruana, quien recién ahora luce un poco más relajado, desde el 20 de marzo de 2020. La cautela que caracterizó su comportamiento a lo largo de estos 19 meses no le impide caracterizar el momento como "positivo", a partir de lo que define como "indicadores favorables". El funcionario detalla ante este cronista que presenta esos datos a los efecto de tener una "fotografía" del momento epidemiológico que atraviesa la ciudad y, a partir de esto, ensayar -con las reservas del caso- cómo puede continuar la historia.

Con la mirada puesta en esta etapa, donde comenzó a repuntar la cantidad de contagios diarios, los números marcan:

*Son 37 casos de la variante Delta entre la semana 28 y la 41.

*Solo 8 con esquema completo de vacunas y más de 14 días después de la segunda dosis aplicada: Ningún caso requirió internación.

*Con el esquema completo, al 31 de agosto, el 0,8% se contagió.

*Con una dosis, el porcentaje de contagios fue del 2%

*Al 27 de octubre, el 97,2% de los vacunados no se contagió.

*La mayoría de los nuevos contagios se da en menores de 20 años.

*El 77% de lapoblacion mayor de 18 años tiene completo el esquema de vacunación.

*En 7 días se duplicó el número de contagios en menores de entre 6 y 11 años.

*La positividad es del 2% en los testeos

*Hay un marcado descenso de la letalidad, que en 2020 fue de 2,89 y en 2021 es 1,86.

*El punto más alto en cantidad de contagios fue en junio de 2021, y hubo un marcado descenso a partir de julio.

*Durante septiembre hubo solo 23 defunciones. Esas personas, --algunas vacunadas-- presentaban mas de 2 comorbilidades concurrentes.

*La edad promedio de los fallecidos subió de 68 a 74 años en septiembre

Como se puede apreciar, todos los indicadores fueron a la baja a partir de la aceleración de la campaña de vacunación.

En cuanto al futuro, el análisis de "modelos predictivos" ofrecen algunas limitaciones que los equipos de salud tienen presentes. "Hemos probado modelos, para ir monitoreando el comportamiento del virus, pero siempre teniendo en cuenta que esos resultados son relativos, porque se presume que se manejan con situaciones de laboratorio y, en este contexto, hay tantas viables que entran en juego, como las aperturas, los movimientos de gente, la vacunación, que es muy dificil llevarlos a cabo", explicó Caruana, quien hizo hincapié en la importancia de la vacunación de los niños y de continuar con los cuidados, especialmente con la utilización del barbijo.

"Estamos en estaciones diferentes, con niveles distintos de vacunación, pero hay que ver lo que sucede en Europa y tomar nota. No ceder en los cuidados. Ahora comienza la aplicación de un tercera dosis para los adultos mayores de 50, que recibieron sinopharm y ahora completan con una de astrazeneca", detalló el secretario de Salud, que se mostró optimista y cauto.

Un elemento que contribuye a la hora de proyectar el futuro inmediato es el trabajo de la "Mesa de ayuda permanente para la Pandemia", que desde el comienzo construyó semanalmente un espacio de información y aporte interdisciplinario de estadísticos, infectólogos, gestores, y otros profesionales que hicieron posible contar con elementos sólidos a la hora de la toma de decisiones.

Vacuna y barbijo aparecen como el diferencial en el derrotero de la pandemia, que como ya se ha dicho no ha terminado pero está dando un respiro.