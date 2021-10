Mauricio Macri fue la única figura invitada del programa de televisión La noche de Mirtha, donde compartió la velada con Juana Viale. Durante la cena, el líder de Juntos por el Cambio habló sobre la situación política y económica del país y quedó verdaderamente descolocado por una simple pregunta de la conductora.

En el programa emitido el sábado 30 de octubre por El Trece, Viale le preguntó a Macri qué opinaba de la jubilación que recibía Cristina Fernández de Kirchner. El expresidente aprovechó la oportunidad para atacar a la actual vicepresidenta, a quien responsabilizó de encabezar una "cultura del poder, del 'yo soy yo y no me importa nada'".

Una repregunta de la conductora, sin embargo, lo puso en apuros. "¿Vos cobrás jubilación de ex Presidente?", lanzó Viale. "Sí", tuvo que admitir el ex mandatario, pese al descargo previo que había hecho sobre Fernández de Kirchner justamente por este tema.

"(Cobro) Aproximadamente lo que tenía como presidente, menos de 1.000.000 de pesos", aseguró. "¿Y es verdad que en algún momento vos donabas la mitad de tu sueldo a Margarita (Barrientos)?", le consultó Juana Viale. "Siempre doné", aunque "no sé si la mitad...", se sinceró.

Macri dedicó parte de la entrevista a la actual vicepresidenta de la Nación, a quien describió como una persona que "somete". "Somete al presidente, a todas las personas que la rodean, al peronismo, es una mujer de mucho sufrimiento. Es una mujer que no disfruta, que está siempre enojada, que no tiene paz", sostuvo el líder de Juntos por el Cambio, apelando al imaginario misógino al que suele echar mano cada vez que describe a la Vicepresidenta.

"Ella es la que conduce la Argentina" a pesar de que sea Alberto Fernández quien está al frente de la Casa Rosada, añadió volviendo a la teoría que desde el comienzo ha intentado instalar su fuerza política.

“El problema es que tanto Cristina como su entorno han perdido contacto con la realidad y le hacen mal al país", continuó Macri. "¿Cómo vas a dialogar con alguien que te miente? ¿Cómo vas a aprender de tus errores si vos no lo reconocés? Si no hay evolución, no hay aprendizaje", se atrevió a plantear quien sigue defendiendo la millonaria deuda pactada con el FMI.