Luego de la derrota como local ante Gimnasia La Plata -la segunda en fila tras la sufrida ante Vélez en Liniers- la visita de Juan Román Riquelme a los jugadores de Boca no pasó desapercibida. El vicepresidente segundo del club los hizo bajar del micro cuando estaban dispuestos a emprender el regreso hacia la concentración y los reunió en el vestuario para expresar algunas palabras que, según el exenganche, fueron de "agradecimiento".

"Les fui a agradecer a los chicos porque están haciendo un esfuerzo muy grande. Quiero mucho al club, pero el semestre para nosotros está siendo bastante largo. Hemos comenzado con los partidos del Mineiro, volvimos de Brasil, nos encerraron en un hotel. No nos dieron muchas chances de participar en el torneo porque nos hicieron jugar con los chicos", alegó Riquelme, también a modo de queja por el calendario de la Liga Profesional.

Como si fuera poco, Román agregó: "Los saludé (a los jugadores). Me gusta el fútbol y en el segundo tiempo han errado muchos goles, han hecho un gran segundo tiempo. Desde ahí arriba uno se daba cuenta que la pelota no iba a entrar. La sacaron en la línea más de una vez. El arquero (Rodrigo Rey) le tapa una pelota increíble a (Agustín) Almendra. Ya cuando pegó esa de Almendra en el primer tiempo en el palo y (Cristian) Medina erró con el arco libre, El primer tiempo no fue bueno, el segundo todo lo contrario".



Mientras tanto, de cara al partido del miércoles ante Argentinos Juniors por semifinales de Copa Argentina -clave en cuanto a la clasificación a la próxima Copa Libertadores- el entrenador Sebastián Battaglia planea convocar al colombiano Sebastián Villa y probar a su compatriota Jorman Campuzano, recuperado del desgarro que lo marginó de los últimos partidos.