La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establecieron que los prefijos utilizados para la generación de los nuevos números de CUIT y CUIL sean asignados de forma aleatoria.

La medida apunta a que ambas claves abandonen el criterio binario de asignación de prefijos. De esta forma, los números que se anteponen en dichas claves al DNI dejarán de distinguir el género de las personas.

La resolución, rubricada por las titulares de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y de la ANSES, Fernanda Raverta, contó con la presencia de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni.

Identidad de género

La titular de la AFIP destacó que “la decisión del Gobierno argentino representa un avance para garantizar la libertad de todas las personas a la hora de ejercer el género autopercibido”.

La funcionaria resaltó la importancia de “trabajar en la implementación de políticas y programas con enfoque de diversidad y de género para promover el respeto a los derechos de las personas, su aceptación e inclusión social”.

El nuevo sistema de generación de números de CUIL y CUIT entrará en vigencia en un plazo de 180 días después de la publicación de la misma en el Boletín Oficial (2 de junio de 2021), es decir, en principios de diciembre de 2021.

Categorías no binarias

La medida impulsada promueve condiciones de igualdad y no discriminación hacia quienes no necesariamente se sientan representados en las categorías binarias sexogenéricas, como personas trans, intersex y no binarias.

La norma establece, por otro lado, que quienes lo deseen podrán solicitar la emisión de nuevos números de CUIT y CUIL genéricos, cuyos prefijos serán asignados de modo aleatorio.

La normativa dictada por la AFIP y la ANSES forma parte de los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad (2021/2023), elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad conjuntamente con todos los organismos públicos.

La medida implicó un trabajo de articulación con diferentes áreas del gobierno que utilizan en sus sistemas de gestión datos vinculados con los números de CUIT y CUIL.