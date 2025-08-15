Este viernes en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 14 grados, con viento del noreste.

El sábado la temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 14 grados, pero a partir de la tarde se esperan lluvias aisladas y viento del noreste.

Para el domingo la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 17 grados, con viento del este y cielo mayormente nublado.