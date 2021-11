La Banca de la Mujer del Senado dio luz verde a un proyecto de ley que obliga al retiro de imágenes o videos reales o apócrifos con contenido sexual íntimo publicados sin el consentimiento de las mujeres afectadas. La iniciativa se debatirá después de las elecciones legislativas.

Se trata de una disposición que ordena a los propietarios o administradores de plataformas virtuales a no difundir ese material, “a fin de resguardar su integridad, dignidad, intimidad y vida privada".



La propuesta fue debatida en comisión y entre sus artículos incluyó el concepto de “violencia digital” o “en línea” para referirse a esa modalidad de utilizar la tecnología para difundir imágenes que afecten la intimidad de las mujeres.

Según el proyecto, violencia digital es "aquella que mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC): plataformas de internet, correo electrónico, mensajes de texto, redes digitales o cualquier otra modalidad digitalizada por el que se obtenga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y/o comparta imágenes o videos, reales o apócrifos, de contenido sexual íntimo de una o varias mujeres sin su consentimiento".



La iniciativa contempla cualquier acto que "tenga como fin atentar contra la integridad, dignidad o intimidad de las mismas y/o causar daño psicológico, económico, sexual o moral tanto en el ámbito privado como en el público, a ellas como a sus familias".



La autora de la iniciativa es la senadora Cristina López Valverde (Frente de Todos-San Juan) y recibió el respaldo del oficialismo. Su tratamiento fue fijado para el próximo plenario del Senado, tras las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

El debate

La senadora Juliana Di Tulio anticipó que no estaba de acuerdo con colocar como “violento” al ámbito de las redes en sí mismo como así tampoco calificar a la modalidad del uso de redes como violento. Por tal motivo advirtió que, en caso de no modificarse la redacción del texto, se abstendría de firmar el dictamen.



"No quiero ser un obstáculo para que esta ley avance pero también quiero ser consecuente con lo que pienso", señaló la legisladora ante la sugerencia de la presidenta de la Banca, Norma Durango, quien propuso que en lugar de abstenerse firmara en disidencia.



Di Tulio subrayó que el ámbito digital no puede ser considerado como violento en si mismo y recalcó que con frecuencia es una herramienta en la búsqueda de ayuda para mujeres afectadas por este tipo de hechos.



Desde la oposición, la senadora radical por Tucumán Silvia Elías de Pérez destacó las modificaciones realizadas al proyecto original y el consenso logrado con los especialistas en el tema y consideró que "esta modalidad de violencia (hasta ahora) no estaba siendo tenida en cuenta".



En la misma reunión de la Banca de la mujer de la Cámara alta se aprobaron también proyectos de declaración vinculados con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, entre otros el presentado por el senador Antonio Rodas (FdT-Chaco) para la implementación de una línea directa de Whatsapp para asistir a personas en situación de violencia por motivo de género.