El peronismo activó el músculo orgánico y político tras la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Este jueves por la tarde, el Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista se reunió de urgencia en su histórica sede de Matheu 130. Con el fallo de la Corte Suprema sobre la mesa, los referentes del espacio buscan consensuar una estrategia conjunta para enfrentar lo que todos, sin disimulo, calificaron como una maniobra antidemocrática.

Entre los convocados se encuentran Sergio Massa, Guillermo Moreno, representantes de la CGT y sectores del Peronismo Federal. Desde el entorno de Massa confiaron a Página 12 que el exministro llega decidido a plantarse con un mensaje claro que destaque "el eje de la unidad del peronismo que enfrente a Milei para reconstruir el país”, señalaron desde su equipo. Además, adelantaron que insistirá en la convocatoria a “la unidad de todo el peronismo”, sin excepciones ni especulaciones.

En declaraciones en vivo desde la sede partidaria, Guillermo Moreno fue categórico: “Las candidaturas quedaron en segundo plano. Vamos camino a la anomia y el peronismo lo tiene que impedir”. El exsecretario de Comercio sostuvo que la prioridad es frenar la descomposición institucional antes que definir nombres propios.

Por su parte, el senador José Mayans confirmó que el Consejo Nacional del PJ busca reunir a los presidentes de los partidos provinciales, y a los referentes sindicales para definir una hoja de ruta tras lo que calificó como “un fallo inadmisible” de la Corte Suprema.

El legislador formoseño advirtió que la decisión judicial “impacta en todos los cargos públicos que ejerce Cristina Fernández de Kirchner”, y sostuvo que, pese a las proscripciones, “seguimos consultando a la persona de mayor experiencia, que es ella”.

En tono crítico hacia la gestión actual, Mayans también dejó una advertencia: “Esto tiene plazo. No se puede vivir del crédito eterno. Este programa no da resultados, el país no puede sostenerse endeudado. Esto va a estallar”, remató.

Alejandro “Topo” Rodríguez también conversó con este medio y fue contundente: “Todos saben que no somos kirchneristas, pero con proscripción no hay democracia. Esto no es contra Cristina, es contra la voluntad popular”, afirmó. En ese sentido, adelantó que su espacio, la Corriente Federal Peronista, formalizará su incorporación al armado bonaerense con el objetivo de enfrentar a la alianza libertaria-conservadora en las próximas elecciones.

Un frente en gestación

La reunión, que comenzó pasadas las 16.30, avanzaba en la elaboración de un documento de repudio y en el armado de un frente electoral ampliado. En Matheu 130 repiten la consigna que sobrevuela todo el encuentro: no está en juego un nombre, sino la democracia misma.

Seguí leyendo: