Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti ofreció ayer en la mesa paritaria que si los docentes de Amsafé y Amet aceptan el aumento del 17%, no descontará los tres días de paro y el martes que viene -9 de noviembre-, les pagará por planilla complementaria el 10% del incremento del mes de octubre. El compromiso político lo asumió el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, quien ratificó que el otro 5% se efectivizará en diciembre y el 2% en enero, pero en este último caso –aclaró- ese porcentaje se computará como parte de la política salarial de 2021, por lo tanto el 17% (que suma un aumento anual del 52%) será el piso para discutir la política salarial de 2022. “Es otro gesto a los docentes públicos”, dijo Pusineri, quien remarcó que la propuesta incluye otras reivindicaciones de Amsafé, algunas de ellas históricas: concursos y traslados en el nivel secundario a partir del 22 de noviembre, 2.500 horas cátedras para tutorías (en noviembre, diciembre y febrero), boleto educativo gratuito a profesores del programa Sabados Activos y de los equipos socioeducativos del Ministerio de Educación, un canal de comunicación institucional directo entre el IAPOS y los gremios y la discusión del nuevo reglamento orgánico de los institutos superiores.

La mesa paritaria se reunió ayer en el despacho del ministro de Trabajo, pero sólo con los delegados de Amsafé y Amet que no aceptaron el aumento del 17%, como sí lo hicieron sus colegas de Sadop y Uda y los otros trabajadores del sector público (los estatales de Upcn, ATE y los médicos Amra).

“El gobierno –dijo Pusineri- ratificó la propuesta anterior en todos sus términos: en las cuestiones salariales y no salariales, a las que agregamos los concursos y traslados docentes en la secundaria a partir del 22 de noviembre, 2.500 horas cátedras para tutorías, boleto educativo gratuito a profesores que no lo tenían y la modificación de reglamentos”.

“En lo salarial –explicó el ministro- si los docentes públicos aceptan el aumento (del 17%), ya el martes 9 de noviembre estaríamos en condiciones de pagar el incremento del 10% de octubre por planilla complementaria” y “trabajaríamos en la recuperación de contenidos para no descontar los (tres) días de paros”.

Pusineri insistió que ese 17% significa un aumento del 52% en once meses, entre febrero de 2021 y enero de 2022, que está por encima de la inflación, como planteó Perotti. “No encontramos un elementos objetivo para modificar la propuesta” del 17% en el último tramo del año, como sí ocurrió dos veces en el invierno. “Por ejemplo, en junio cuando se adelantó el aumento de julio y en agosto cuando se anticipó el de setiembre. Esas fueron decisiones que se tomaron porque las curvas entre el salario y la inflación ameritaban ese tipo de modificaciones. Pero hoy tenemos ese elemento”, es decir una pérdida de la capacidad adquisitiva del salario real. “Por eso, todos los gremios del sector público y los docentes privados cerraron sus paritarias con estas características”, señaló.

El ministro insistió varias veces que si los docentes públicos aceptan la propuesta, el martes tendrán depositados en sus cuentas el aumento del 10% de octubre y no se descontarán los días de paro si se trabaja en “un esquema de recuperación de contenidos” en las escuelas. El 5% se percibirá en diciembre. Y el 2% restante en enero, pero ayer Pusineri aclaró que este último porcentaje “se computará como política salarial del año 2021, es decir que no es a cuenta de la política salarial del año que viene. Ese 2% no van a ser descontado en 2022, de manera tal que la base para discutir la política salarial va a ser sobre el sueldo que perciba en el mes de enero. Estamos hablando de un 17% para el 2021”, precisó.

La propuesta incluye concurso y traslados en el nivel secundario a partir del 22 de noviembre. Unas 2.500 horas cátedras en tutorías para chicos de la secundaria que tienen trayectorias escolares con dificultades. Boleto educativo gratuito a profesores del programa Sábados Activos y todos los que integran los equipos socioeconómicos del Ministerio de Educación.

Además, el compromiso trabajar junto con los gremios la reforma del reglamento orgánico de institutos superiores. Y dos asuntos con el Iapos: mejores prestaciones y un canal de comunicación institucional directo el director del Iapos y los sindicatos docentes.