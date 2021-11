La destacada juvenil Solana Sierra se quedó este lunes con el duelo de tenistas argentinas tras vencer a Sol Faga por 6-2 y 6-4 en el comienzo del Argentina Open femenino que tiene como escenario al mítico Buenos Aires Lawn Tennis Club de Palermo. La victoria fue especialmente significativa para la deportista de 17 años, que obtuvo así su primer triunfo WTA con el pase a los octavos de final, lo que además le permitirá avanzar casi 200 puestos en el ranking: desde la colocación 1019, escalará al menos hasta el puesto número 823.

La tenista marplatense, quien accedió hasta las semifinales del US Open Junior en Nueva York en septiembre pasado, recibió una invitación especial para intervenir en el Argentina Open, el primer certamen de categoría WTA que se juega en el país después de 34 años y que no cuenta con Nadia Podoroska, la raqueta número uno del país, por lesión. La rival de Sierra, para su duelo de octavos de final, saldrá del partido entre Lourdes Carlé (271) y la griega Despina Papamichail (198 y octava preclasificada), quienes jugarán este martes no antes de las 15.

El triunfo de Sierra cobró mayor relevancia en el marco de una jornada, la de este lunes, en la que las representantes argentinas no pudieron avanzar en el certamen. La riojana Jazmín Ortenzi (693) perdió con la chilena Daniela Seguel (236) por 7-5 y 6-1, la cordobesa Luciana Moyano -de apenas 16 años- cayó sin atenuantes ante la francesa Diane Parry (194 y séptima preclasificada) por 6-0 y 6-1, la porteña Julieta Estable (642) no pudo ante la húngara Panna Udvardy (139 y quinta cabeza de serie) en la derrota 6-3 y 6-2 y, por último, la porteña Sofía Luini (1221) perdió frente a la rusa Elina Avanesyan (307) por 6-2 y 6-3. El cuadro de singles se completó con la victoria de la húngara Anna Bondar sobre la española Irene Burillo Escorihuela, por doble 6-0.

Los 16avos de final del Argentina Open femenino continuarán este martes con presencia argentina: además de Carlé, también hará su presentación María Victoria Burstein, proveniente de la qualy, ante la brasileña Carolina Alves, en un encuentro programado para las 10 de la mañana. Completan el cuadro de argentinas Martina Capurro Taborda (que deberá enfrentar a la rumana Irina Bara, cuarta favorita) y Victoria Bosio (quien se medirá con la georgiana Ekaterina Gorgodze, sexta preclasificada).

Además, la jornada de este martes entregará la actuación de las dos mejores raquetas que reunió el torneo, únicas top 100 que participan del certamen nacional: la egipcia Mayar Sherif -número 64 del ránking WTA- y la brasileña Beatriz Haddad Maia -85- se estrenarán ante la española Andrea Lázaro García y la colombiana Emiliana Arango no antes de las 11.45 y las 12.30, respectivamente.



El Argentina Open, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo, otorgará 115 mil dólares en premios y representa el regreso del máximo circuito mundial país tras 34 años, luego de que la leyenda argentina Gabriela Sabatini obtuviese la edición 1987, al doblegar en la final a la alemana Isabel Cueto, por 6-0 y 6-2.