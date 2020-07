Solana Sierra, la perla del tenis femenino nacional 

Noviembre de 2018. Córdoba. En pleno Women’s Circuit de 15 mil dólares en premios, torneo equivalente a los actuales ITF World Tour W15, una pequeña marplatense se lleva todas las miradas. Dueña de un estilo ofensivo atípico por estas latitudes, con sólo 14 años y cuatro meses consigue su primer punto WTA tras vencer 6-0, 3-6 y 6-4 a Delfina Glorioso. La misma edad con la que lo logró, por caso, una tal Gabriela Sabatini. Aquel certamen, disputado en el complejo OSPACA de Villa del Dique, significaría apenas el segundo torneo profesional en la corta pero promisoria carrera de Solana Sierra, el diamante en bruto del tenis femenino que carga con un raquetero rebalsado de sueños.

Formada en el club Teléfonos y entrenada por la ex jugadora Bettina Fulco, la marplatense acaba de cumplir 16 años y emerge como uno de los mayores proyectos a nivel nacional por dos razones: los resultados acumulados, tanto en juniors como en mayores, y el arquetipo de juego por el que suele asemejarse a las tenistas de origen europeo. Despliega un tenis moderno, busca la iniciativa, genera aperturas y suele evitar los puntos cortos; más bien le gusta jugar a tres o cuatro pelotas y pararse bien adentro de la cancha. Quizá haya sido esa pulsión por buscar las líneas la que la llevó a colocarse como la novena jugadora más joven en el listado WTA, después de haber puntuado en cuatro de sus cinco participaciones profesionales.





“Mi juego es muy agresivo, siempre intento atacar desde la devolución y terminar los puntos en la red. Creo que mi estilo se asemejaría al de Serena Williams por la agresividad y la potencia”, explicó Solana, en diálogo con Líbero, pocos días después de haber vuelto a los entrenamientos tras la cuarentena en Mar del Plata.

A diferencia de otras jugadoras del país, Solana no tuvo ningún tipo de espejo familiar para inclinarse al tenis. Papá Omar, profesional en sistemas, y mamá Marta, médica veterinaria, jamás tocaron una raqueta. Pero la joven marplatense, hija única, se crió en el barrio Perla Norte con cierta influencia deportiva: de chiquita hizo danza y llegó a destacarse en natación, aunque en un momento debió elegir el tenis porque escaseaba el tiempo para todo. Antes, con apenas tres años, ya sorprendía por su capacidad motriz, por lo que su padre la llevó a tomar clases de tenis.

“Conocí a Solana cuando tenía tres añitos. Su papá me pidió que le diera clases pero le dije que no porque, a esa edad, le habría robado el dinero. Le enseñé ejercicios y le mostré las pelotas de Play and stay (NdR: bolas de baja presión para chicos) para que fuera jugando en la casa. Cada tres meses venían Solana y su papá para charlar, hasta que un día el padre me dijo: ‘Bueno, ahora sí, ya pasa varias pelotas por arriba de la red’. Era una enanita de cinco años, la puse en la escuelita y rápidamente se diferenció del resto de los chicos”, rememora Fulco, ex número 23 del ranking WTA y cuartofinalista de Roland Garros en 1988.





Así comenzó su camino en el tenis. Con siete años empezó a competir, se destacó a nivel nacional y llegó a ser número uno de Argentina en las tres categorías, sub 12, sub 14 y sub 16. Los resultados no la abandonaron en el ámbito internacional. Fue campeona sudamericana sub 14 por equipos en Ecuador, en 2018, la misma temporada en la que consiguió una beca para competir en torneos de Tennis Europe. En aquella gira se consagró en Düren, Alemania, en el prestigioso International Deutchs Düren, tras eliminar en el camino a la filipina Alexandra Eala, campeona ese año en Les Petit As, el torneo más importante del mundo sub 14. También ganó el Masters COSAT y logró la clasificación a la Copa América en Orlando, además de alcanzar los cuartos de final en el Junior Orange Bowl de Miami. Hacia fin de año, en tanto, lograba aquel primer punto WTA en Villa del Dique.

Ya en 2019 comenzó a mechar junior con algo de profesionales y no dejó de deslumbrar. Volvió a consagrarse campeona sudamericana en Chile, en sub 16, y descolló en la Junior Fed Cup en Lake Nona, Orlando, donde ganó cinco de sus seis singles, con victoria incluida ante la checa Linda Noskova, top 50 del ranking ITF.





Al mismo tiempo, entre las mayores, logró sumar en todos los torneos que jugó por puntos WTA. Y lo hizo contra jugadoras más experimentadas: alcanzó su primera semifinal en el W15 de El Abierto, en Saavedra, y llegó a octavos de final en el W15 de Obras, actuación que le permitió aparecer en el ranking profesional. Sobre fin de año incluso brilló en el W60 de Colina, Chile, categoría semejante a un Challenger de varones: derrotó en la qualy a la brasileña Thaisa Pedretti, top 350 mundial, y revalidó su ubicación en el listado WTA -hoy es 1131ª-. La propia Solana se sorprendió por sus resultados, aunque no duda de sus capacidades con vistas al futuro: “No me esperaba entrar tan rápido en el ranking WTA, pero cuando lo logré sentí que tenía el nivel para estar ahí”.

El coronavirus frustró los planes de la marplatense tras un prometedor inicio de año. Antes de la llegada de la pandemia, en febrero, se había convertido en la jugadora más joven en conquistar el Sudamericano JB1 de Brasilia, el tercer torneo más importante de la región, éxito que la colocó entre las cien mejores juniors del mundo (hoy figura 97ª). “Estamos tristes porque no vamos a cumplir nada de lo que proyectamos, sobre todo jugar los Grand Slams, pero esperamos volver a entrenar pronto”, describió Fulco, quien ya planifica el crecimiento de Solana en cancha dura, superficie en la que se desarrolla la mayor parte del circuito: “Necesita foguearse más en cancha rápida, se siente cómoda y le corre muchísimo la bola. Si quiere ser profesional tiene que apuntar sí o sí a jugar bien en duras. En caso de que no se juegue más este año, tengo proyectado que vaya en enero a tres torneos profesionales en Cancún”.

La planificación de Bettina tiene un vínculo ineludible con los objetivos a largo plazo que empujan a Solana: “Mis mayores sueños son meterme entre las cien mejores de la WTA y, sobre todo, ganar el US Open”. Si bien hay un largo camino por delante, la ilusión es su mayor motor para triunfar.

La parte mental, clave en el desarrollo

En el entorno de Solana Sierra entienden que el aspecto emocional resulta cada vez más determinante en el tenis profesional y, por ello, sumaron una pata clave en el proyecto: la psicóloga deportiva Mariela García, quien se incorporó semanas atrás al equipo que conforman la entrenadora Bettina Fulco, la preparadora física Claudia Castillo y el kinesiólogo Damián Jaime, que hace las veces de segundo coach.

“Solana ya tuvo varias sesiones virtuales con Mariela; está bueno tener en el equipo a una persona en la que ella pueda confiar y con quien pueda trabajar los aspectos psicológicos de los partidos. Ojalá la ayude porque, en caso de crecer rápido, van a aparecer las presiones”, comentó Fulco respecto de la licenciada. García trabaja desde hace años, por caso, con Nicolás Kicker, el ex 78º de ATP que volverá a jugar en enero tras una sanción por arreglo de partidos.

La ex 23ª del ranking WTA se explayó sobre la mentalidad de Solana: “Es muy competitiva: tiene sangre fría y no se achica en los momentos importantes. Con 16 años recién cumplidos la veo mucho más armada en lo emocional”.

Orsanic, palabra autorizada

Solana Sierra forma parte del futuro del tenis femenino nacional y Daniel Orsanic lo tiene muy claro. Ex director de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis y capitán campeón de la Copa Davis en 2016, tiene palabra más que autorizada para describir las cualidades de la marplatense: “Solana destaca desde muy joven; le gusta mucho jugar y es disciplinada, además de ser tranquila y competitiva a la vez. Tiene las herramientas técnicas fundamentales y muy buen físico, pero además es una nena muy decidida”.

Orsanic fue coordinador de la clínica de tenis previa a la exhibición entre Roger Federer y Alexander Zverev en Parque Roca, en noviembre, y la eligió a Solana para jugar un set con Guillermina Naya en la antesala del partido. “Por habilidades y por deseo, creo que Solana va a poder insertarse en el circuito profesional. Tuve la oportunidad de verla de más chica y le deseo lo mejor”, destacó.

Proyecto Dakar

Solana Sierra está preseleccionada de cara a los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022. Llegar a la gran cita en la capital de Senegal es uno de los grandes objetivos de la marplatense hacia el cierre de su carrera junior. En ese sentido, el planteo del año 2021 tendrá la intención de intercalar algunos torneos profesionales pero, sobre todo, sostener un buen ranking juvenil para conseguir la clasificación.

“En la competencia junior los Grand Slams serán el objetivo del año que viene; si pudiera llegar a Roland Garros, Wimbledon y el US Open sería fantástico. Si puede mantener el ranking en 2021 y parte de 2022 ya tendría su lugar en los Juegos de Dakar”, explicó su entrenadora Bettina Fulco, quien no quiere perder de vista su desarrollo profesional: “El año pasado jugó de igual a igual con chicas que están 350 del mundo. Apuntamos a que siga en ese nivel de juego, con jugadoras más experimentadas, y que pueda desarrollar su potencial para no tener tantos huecos en su juego”.

[email protected]