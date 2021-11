A solo dos semanas de las elecciones generales, la candidata a diputada por el Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz puntualizó --en el marco de un encuentro con empresarios pymes en La Plata-- que “Argentina entró en un sendero de reactivación económica” y destacó la importancia del “rol del Estado” que “dinamiza, potencia y vuelve a tener en el centro de la escena a la industria”.

“Cada una de las ramas y sectores que componen la industria necesitan en esta etapa de reactivación económica de la Argentina el apoyo contundente y lo que genera un Estado dinamizando la etapa de recuperación”, definió Tolosa Paz. En esa línea, la candidata del oficialismo resaltó que "existe un rol fundamental del Estado que permite tener una agenda netamente productiva e industrial que se evidencia en la batería de líneas de créditos y subsidios del Fondep, Fogar; y de cómo viene el Ministerio de la Producción trabajando para que las empresas puedan mejorar la infraestructura, el capital de trabajo y ampliar su capacidad productiva”.

En la reunión con empresarios pyme, la candidata comunicó a los participantes la propuesta de convertir en ley el programa Te Sumo --una herramienta para que personas de entre 18 y 24 años, que tengan el secundario terminado, puedan ser incorporados a sus plantas, a sus comercios, a sus industrias-- y destacó que eso es posible ya que "el Estado acompaña con el pago de la carga patronal y con parte de los salarios".

Tolosa Paz también ponderó la firma por parte del presidente Alberto Fernández del decreto para el traspaso definitivo de los planes sociales en empleo formal de calidad. "Ese traspaso sistemático nos permitirá dejar atrás la etapa dolorosa donde la única expectativa que tiene un joven es poder acceder a una política social”, subrayó.

Sobre las elecciones, Tolosa Paz dijo que “va a ser muy importante contar con mayor cantidad de diputados y diputadas del Frente de Todos en el Congreso, porque tenemos una mirada de producción, de industria, de inversión y desarrollo; al contrario de quienes no creen en el rol fundamental del Estado y van a la Cámara de Diputados pensando en las bondades del mercado”.

Su compañero de lista, Daniel Gollán, aclaró que el Gobierno no impulsa medidas "por un rédito electoral, sino que lo hace por una necesidad concreta de la gente". El exministro de Salud destacó que "hay gente que la está pasando mal, que no ha podido recomponer su situación económica, y su mensaje fue claro: no voto en contra, pero no voy a votar". A su vez, sostuvo que "está en el ADN de la coalición generar trabajo de calidad".