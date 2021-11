Con la visita del secretario de Desarrollo Territorial de Nación, Luciano Scatolini, se concretó la firma de convenios por el cual la Provincia se suma al Plan de Ordenamiento y Planificación Territorial que tiene por objetivo la formulación, desarrollo y coordinación de políticas de regularización del suelo, que busca a través de la articulación entre Nación, Provincia y municipios la creación del Registro Territorial de Suelo Apto para programas habitacionales y proyectos urbanos.



La idea, explicaron los funcionarios presentes, es conformar un catálogo único en el país de bienes inmuebles que sirva de base de datos georreferenciales de tierras de propiedad pública y privada con vistas a su aprovechamiento integral.

Scatolani detalló que en Salta, desde que el año pasado el presidente Alberto Fernández relanzó el Procrear, ya hay 3 mil beneficiarios para construir sus viviendas, con una inversión que supera los $1.500 millones, “y por eso necesitamos de disponer de suelos y terrenos aptos”, detalló. Recordó que cuando era director de ese Programa, bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se generaron 200.000 soluciones habitacionales en tres años “en un modelo que sigue siendo virtuoso”. Pero lamentó que entre el 2015 y el 2019, bajo la presidencia de Mauricio Macri, se haya decidido otorgar esos créditos con el sistema UVA, “que generó más de un dolor de cabeza”.

“Entendemos que en los municipios está la primera respuesta que les podemos dar como gobiernos a la sociedad, que necesita más ejecutividad y que seamos más dinámicos”, le dijo a Salta/12 el funcionario, quien tras la firma del convenio, de la que participó el gobernador Gustavo Sáenz, se dirigió hacia el Foro de Intendentes para detallarles qué busca este Plan de Ordenamiento y Planificación Territorial. “La generación de suelo urbano es fundamental porque si no vamos a seguir padeciendo la angustia de miles que no tienen acceso a un pedacito de tierra, y eso no es justo”, culminó.

El ministro de Infraestructura de Salta, Sergio Camacho, consideró que uno de los problemas más graves que atraviesa la provincia, producto de años de desinversión es su crisis habitacional. Detalló que en estos casi dos años de gestión se concretaron un cupo de 2.500 unidades habitacionales a través del programa Nacional Casa Propia, y que ya se encuentran en licitación. Además se recuperaron otras 1.600 que habían quedado sin culminar de la gestión anterior por falta de presupuesto y se otorgaron 2.500 soluciones habitacionales.

Camacho detalló que a través del convenio, tanto los equipos técnicos provinciales como municipales accederán a capacitaciones “para unificar conceptos en términos de acceso al uso del suelo”. Pero a su vez dispone de un financiamiento para los municipios para que adquieran las herramientas tecnológicas adecuadas y de esa manera confluir en un plan de Acceso al suelo ordenado, “que cada municipio tenga su plan de desarrollo urbano y su planificación de cómo, por qué y de qué modo expandirse”. Y recordó que este Plan ya está financiando un loteo de 416 lotes en Orán y otro de 160 en Gaona, “y hay nueve más en carpeta”.

Parques urbanos

En el mismo acto, el ministro de Economía y Servicios Públicos Roberto Dib Ashur, tuvo a su cargo la presentación del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) por el cual, a través de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se prevé realizar una inversión de 10 millones de dólares para la ejecución o ampliación de 8 parques urbanos del área metropolitana del Valle de Lerma.

El funcionario provincial explicó que en esa área de la provincia “se concentra el 60 por ciento de la población, siendo la unidad más poblada de la provincia”. Y comentó que el objetivo del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida desarrollando parques urbanos como espacios multifuncionales.

Esas intervenciones se realizarán en los Parques Bicentenario, en el de la Familia, y el Parque Seco de la ex boratera, en el norte y sur de la ciudad de Salta respectivamente. Se harán obras en el parque Natural Dique Las Lomitas, de Campo Quijano; el Parque Ribereño Rosario, de Rosario de Lerma. Pero también en el Parque Norte de Cerrillos; el del Cristo Redentor en La Caldera; el Parque Ribereño de Vaqueros, sobre su costanera. El Parque Lineal de San Lorenzo; el Parque Natural San Agustín, en La Merced, y el Eco Parque de la Ciudad Capital.

El presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, contó que este programa ya benefició a varios municipios, entre ellos el que él conduce, Vaqueros, que recibió el apoyo para realizar la costanera “y que sirven para resolver necesidades”. Pero además de proveer recursos, contó, genera capacitaciones en elaboración de proyectos para los equipos municipales.

Mientras que el intendente de La Merced, Javier Wayar, se mostró entusiasmado en poder concretar el Parque Natural de San Agustín. Y detalló que la población espera con ansias que allí se construya una pista de patín para poder competir localmente, “son más de 70 chicos que están practicando y cuando tenemos que participar de algún torneo tenemos que hacerlo en Jujuy”, relató.

Pero además se prevé que contará con canchas de fútbol 5, vóley y básquet, se explayó el jefe comunal. A la vez que añadió que para poder acceder a esa ayuda, el municipio está realizando la compra de poco más de 8 hectáreas y que integrará un cementerio y un predio para el Fortín Gaucho de San Agustín.

Por la tarde, el ministro de Economía junto a Luciano Scatolini y el intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, visitaron el área donde se prevé la construcción del parque urbano a la vera del dique Las Lomitas.

Allí se proyecta construir un parque aeróbico natural con infraestructura de servicios, bici sendas, senderos con postas aeróbicas, un skate park y un área de reuniones sociales con anfiteatro, sanitarios, y juegos infantiles. También, se realizarán los miradores en lomas naturales, reforestación, iluminación solar , estaciones wi fi y puntos verdes.

Posteriormente la comitiva se dirigió a Cerrillos, donde los esperaba su intendenta Yolanda Vega, para recorrer otra de las áreas donde se prevé la construcción de un parque urbano que tendrá una avenida boulevard, arbolado y ciclovías para la conectividad Salta Cerrillos. Habrá zonas de descanso, deportivas, playones, áreas de aparatos de gimnasia, y sectores para niños con juegos. Este espacio también contará con un anfiteatro, confiterías, fuentes de agua, escenarios temáticos, y puntos verdes.

Camacho sostuvo que en los próximos meses ya se podría estar llamando a licitación individual para cada uno de los parques, una vez que se cumplimenten todos los requisitos que solicita el BID para avanzar con los proyectos.