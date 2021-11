Los familiares del ARA San Juan pedirán a la Justicia de Dolores que se le rechace a Mauricio Macri su pedido para salir del país y que se le dicte prisión preventiva ante un virtual “peligro de fuga”. También recusarán al fiscal de la causa por “alinearse automáticamente” con la defensa del expresidente: “Es evidente su parcialidad”.

Los planteos serán presentados por el abogado y padre de una de las 44 víctimas, Luis Tagliapietra, en el marco de la causa que se le sigue al líder del PRO por espiar durante su gobierno y de manera ilegal a los deudos de la tragedia ocurrida en 2017.

Los fundamentos para que Macri no salga del país

“Voy a pedir formalmente que se le prohíba la salida del país y que se le dicte la prisión preventiva” porque Macri ostenta “un poder político actual” que “pone en riesgo la investigación”, fundamentó el letrado.

El planteo será presentado al juez federal interino de Dolores, Martín Bava, tras el pedido que el ex mandatario le hizo para viajar a Arabia Saudita del 15 al 25 de noviembre próximo.

Varios de los grupos de familiares querellantes pusieron el grito en el cielo tras esa solicitud y Tagliapietra alertó sobre el porqué de su rechazo: “Pide ir a Arabia Saudita, un país donde no hay tratados de extradición”.

“Estoy seguro que lo va a hacer”, dijo en declaraciones radiales al ser consultado si temía que el ex presidente se fugara. “Antes había manifestado públicamente su intención de vivir en Estados Unidos y dar clase allí”, recordó para destacar el riesgo que implicaría su salida del país.

Además, prosiguió, “no ha respetado los llamados del juez; en dos ocasiones no se presentó y en la tercera chicaneó con el relevamiento del secreto de Estado”. Eso sin contar las veces que, para ganar tiempo, recusó al magistrado.

Por eso, agregó el padre del tripulante Alejandro Tagliapietra, el pedido de Macri para salir del país representa “un grave peligro para el proceso” que se le sigue por un espionaje ilegal que, aseguró, “está demostrado”.

“No creo que haya secretos de Estado para ventilar”

Luego de su deslucida presentación en Dolores la semana pasada, el ex mandatario deberá presentarse mañana nuevamente. El artilugio que había utilizado su defensa fue recurrir a la falta del relevamiento de secretos de Estados que pesaba sobre Macri. Y como el juez ni el fiscal habían reparado en ello, la declaración fue suspendida.

Tagliapietra sostuvo que esto no fue más que una artimaña porque “no creo que haya secretos de Estado para ventilar en un contexto de espionaje ilegal”. No obstante, agregó, “veremos si se presenta mañana y qué secreto ventila. Lo más probable es que no ventile ninguno”.

“Es evidente la parcialidad del fiscal”

Lo que ocurrió en la audiencia anterior “era de esperar”, interpretó el abogado. “De algún modo están su derecho. Esperábamos que dijera la verdad e hiciera más sencillas las cosas presentándose como corresponde, pero el proceso permite estas cosas”, lamentó.

No obstante, el abogado defendió al juez Bava. A pesar de lo ocurrido “se ha comportado impecablemente”, dijo. Con la labor de quien está disconforme es con la del fiscal Juan Pablo Curi.

“Fue vergonzosa su participación por alinearse automáticamente a un planteo defensivo que no tenía sustento y porque reconoció su propia torpeza. Porque si era necesario relevar a Macri del secreto de Estado, él tenía tanto conocimiento como el juez” de ese requisito.

El fiscal “lo supo y debió haber manifestado de que (al ex presidente) no se lo podía llamar hasta que se le releve el secreto”, argumentó el abogado.

Por este motivo, en las próximas horas “estaremos presentando su recusación” por “la falta gravísima” de haberse “expresado de manera unificada con la defensa” de Macri. “Es evidente su parcialidad”.