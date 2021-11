Carlos Tevez rompió este martes el silencio y se refirió a su futuro como jugador profesional, en medio de un momento en el que se encuentra alejado del fútbol, al tiempo que elogió al entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, y lo comparó con Carlos Bianchi.

"Qué voy a hacer es una pregunta que me hacen todos, pero ni yo lo sé. Estoy disfrutando del momento y mientras tanto me cuido, si llega algo que me interese, me motive o me saque algo de adentro y me den ganas, seguiré. Cada vez que veo a Juventus o Boca, trato de buscar dentro mio ese fuego para jugar seis meses o un año más, y no lo encuentro", expresó Tevez en declaraciones a ESPN.

Y agregó: "Me pasó que el sábado tuve un casamiento mientras estaba el partido de Boca y pensaba que, si estuviera jugando, no podría estar ahí. Se trata de buscar un equilibrio para poder jugar al fútbol pero también ser feliz, no con esa presión que te lleva a la locura de no poder estar con la cabeza al 100 por ciento, tranquilo".

"Lo que me pasó en el tramo final de Boca es que venía cargando con un montón de cosas personales y la verdad es que la fui llevando como un campeón, porque no es fácil tener a tu viejo internado un año, sabiendo que no tenía chance. En los entretiempos por ahí me quebraba o lloraba, y salía al segundo tiempo como si nada. Eso lo viví solamente yo, mis compañeros y mi familia", continuó el delantero.

En cuanto a la posibilidad de retomar su carrera, respondió: "Si hay un futuro, es afuera. No voy a jugar en otro club de Argentina que no sea Boca, siempre lo digo y mi palabra voy a mantenerla".

Por otra parte, el delantero elogió a Battaglia y hasta se animó a compararlo con un DT histórico de la institución, como Carlos Bianchi. "Hay que tenerle paciencia, sabiendo que tenés más pibes que gente realmente grande. Seba tiene muchas cosas de Bianchi, él sabía que el palo a palo con River no se puede jugar. A Seba lo veo cambiante en esas cosas como Carlos, que jugaba distinto en la Copa de visitante. La diferencia es que Bianchi tenía una espalda grandísima y tenía jugadores que hacían la diferencia", sostuvo el exatacante del Manchester United de Inglaterra.

Además, Tevez enalteció la figura del director técnico de River, Marcelo Gallardo: "Es el mejor DT de la historia de River y hoy por hoy, el mejor entrenador de la Argentina. Pero eso siempre lo dije. River me gusta, juega bien al fútbol, tiene una idea clarísima de lo que quiere, aunque para mí el mejor siempre va a ser Boca, juegue como juegue".