Este miércoles Mauricio Macri volverá a presentarse en Dolores ante el juez Martín Bava, en el marco de la causa en la que se lo investiga por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. En la antesala a la citación, la cuenta oficial del PRO difundió un video para defender a su líder, pero el presentador militante cometió un fallido que no pasó desapercibido: reconocía que el expresidente ya "había cometido un delito".

"Mañana Mauricio Macri se va a presentar a declarar en Dolores. Y no, no tenés un deja vú. La semana pasada se presentó. Iba a declarar pero no pudo. Es la tercera vez que lo va hacer porque las dos veces anteriores hubo un error en el procedimiento formal por parte del juez", empieza el video, titulado "¿Por qué citan a declarar a Mauricio Macri?", difundido a través de las redes sociales.

Y continúa: "La semana pasada se presentó para declarar en indagatoria pero el juez Bava, aparentemente, se olvidó de pedir el relevo del secreto por haber sido ex presidente".

El joven militante desarrolla su discurso con un tono muy fluido hasta que comete un fallido al intentar explicar el relevo del secreto de Estado, que debió firmar el presidente Alberto Fernández para que se pueda concretar la indagatoria: "Cuando uno maneja secretos de Estado y tiene inteligencia bajo su control tiene que pedir que lo releven para poder contarla, si no hubiera incurrido en un nuevo delito", expresó el presentador.

El video permaneció publicado unos minutos en la cuenta oficial del PRO, hasta que los usuarios los usuarios advirtieron el fallido.

Escasa convocatoria

Luego de observar el resultado de su primera marcha, Mauricio Macri no volverá a hacer una convocatoria popular para su visita al juzgado de Dolores. Solo lo acompañarán entre 15 y 20 diputados del PRO.

Por su parte, ni el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ni la primera candidata de la Ciudad, María Eugenia Vidal, serán parte del escaso comité que acompañará a Macri en Dolores. Patricia Bullrich, presidenta del Pro, tampoco será de la partida. En tanto, tampoco habrá referentes de la UCR ni de la Coalición Cívica, que rechazan la iniciativa.