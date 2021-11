Dos hombres acusados por el delito de pedofilia fueron detenidos en diferentes operativos realizados en el partido bonaerense de San Fernando, luego de un alerta emitido desde Estados Unidos. El primero de los hechos se produjo en la localidad de Virreyes, en donde los efectivos detuvieron a un empleado de seguridad privada de 49 años, mientras que el segundo se llevó a cabo en Victoria y el detenido es un estudiante de informática de 21 años.

Ambos casos fueron investigados por personal de la Dirección Investigaciones de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, quienes también llevaron adelante los operativos.

Fuentes policiales revelaron que el primero de los casos se produjo cuando llegó un alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, traducción del inglés de National Center for Missing & Exploited Children), que opera el CyberTipline y que fue establecido por el Congreso para procesar informes de explotación sexual infantil (incluyendo pornografía infantil, incitación en línea y delitos de contacto).

El NCMEC revisa estos informes y los comparte con la agencia de aplicación de la ley apropiada o el grupo de trabajo de Delitos contra Niños en Internet (ICAC).

Además de la información proporcionada por la parte informante, el NCMEC generalmente agrega información de geolocalización y referencias cruzadas que identifican información como la dirección de correo electrónico, el nombre de usuario o la dirección IP con los informes existentes de CyberTipline.

El CyberTipline Report detalló que Google denunció que un usuario subió a la red gran cantidad de archivos con contenido de abuso y/o explotación infantil aparentemente de producción personal, dando inicio a la investigación.

Fue así que la Dirección Investigaciones de Cibercrimen de la Policía Bonaerense identificó la dirección IP y tras ello se determinaron varios domicilios desde donde habría compartido el material.

El caso

Este sujeto de 49 años y empleado de seguridad privada compartía fotos de menores de entre 8 y 10 años las cuales él mismo les sacaba: las víctimas serían conocidas de su entorno, precisaron los voceros consultados por Noticias Argentinas.

Personal de la fuerza se presentó en inmediaciones de los domicilios y determinaron que en la calle Lamadrid, entre Pasteur y Estrada, de la localidad de Virreyes, dieron con la vivienda en cuestión. Luego de aportes que dieron vecinos y tras las tareas encubiertas se determinó que en ese domicilio vivía el autor del delito.

En el allanamiento se incautaron un gabinete, dos tablets, dos notebooks, dos discos rígidos, una PC all in one, ocho teléfonos celulares, una cámara de fotos digital, un pendrive y una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y municiones completas.

El hombre fue detenido e intervienen en la causa la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata, a cargo de Gonzalo Acosta, y el Juzgado de Garantías número 1 de Ricardo José Acosta, ambos del Departamento Judicial San Isidro.

Fotos de abuso en Instagram

El otro operativo, también llevado a cabo por personal de la Dirección Investigaciones de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, se llevó a cabo luego de que tomaran conocimiento de un informe del NCMEC, cuyo CyberTipline Report detalló una denuncia de la red social Instagram, en la que señalaba que un usuario había subido a la red, gran cantidad de archivos con contenido de abuso y/o explotación infantil, dando inicio a la investigación el pasado 13 de noviembre de 2019.

Luego de arduas investigaciones los uniformados intervinientes lograron identificar la dirección IP, al tiempo que determinó que la misma se ubicaba en una vivienda ubicada en la calle Guido Spano de la localidad de Victoria, partido de San Fernando.

Los policías del área realizaron un allanamiento en el marco de esa causa y lograron secuestrar dispositivos informáticos de interés para la causa, mientras que el estudiante de informática de 21 años quedó a disposición de la Justicia.

Este hecho también quedó a cargo del fiscal Gonzalo Acosta y del Juzgado de Ricardo José Costa, del Departamento Judicial de San Isidro.