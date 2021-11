Oscar Trotta, médico pediatra e integrante del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, aseguró este miércoles que no hubo "ningún caso de efectos adversos secundarios graves" en los niños y niñas que se inmunizaron contra el coronavirus en ese centro de salud y remarcó, una vez más, que la vacuna es "efectiva y segura", por lo que "no habría ninguna razón por la cual las familias no acerquen a sus hijos a vacunar".

"Está ampliamente demostrado que la vacuna es efectiva y segura y que es importante en este caso vacunar lo más rápido posible a ese grupo de población de los más pequeños para evitar que allí haya una población vulnerable donde se pueda generar un foco de concentración del virus", dijo el especialista.

En ese marco, subrayó la importancia de "convocar a las familias a que puedan acercarse a vacunar a sus hijos, a que acompañen la campaña de vacunación" al tiempo que advirtió las diferencias que se presentan entre las diferentes provincias.

"Algunas jurisdicciones están más comprometidas con la convocatoria, como puede ser la provincia de Buenos Aires, que convoca a la familia y que rápidamente ni bien la familia se inscribe le dan el turno", sostuvo. "Otros distritos, en cambio, están un poco más demorados, con menos convocatoria o donde los turnos para la vacunación tardan un poco más", indicó.

"El caso de la provincia Buenos Aires es bien claro de que convoca y vacuna rápidamente y otros distritos como Mendoza o Jujuy, Salta y la misma ciudad de Buenos Aires tienen más ralentizado el proceso", ejemplificó.

Hace dos semanas, Trotta había señalado demoras en CABA a través de un tuit en el que exigía la apertura de la inscripción para la franja de niñes entre 3 y 11 años sin comorbilidades. "Tenemos muchas consultas y demandas por parte de las familias en relación a cuándo comienza la campaña", dijo entonces a Página/12. El 21 de octubre, luego de varios reclamos y el pedido de diferentes sectores, la Ciudad de Buenos Aires habilitó la inscripción para ese grupo.