TEATRO

Tu ternura Molotov

Victoria y Daniel son una pareja de esas que la sociedad marca como modelo a seguir: ella es presentadora de un canal de Televisión, él un abogado mediático. Ambos alimentan con sus prejuicios y sus desprecios el terrorismo nuestro de cada día. Un terror cotidiano, light, competitivo y de moda; según propias palabras de su autor. Un día cualquiera, en el que todo parece normal, ambos desconocen que los secretos están esperando para causar lo impredecible. Un llamado del exterior hará que el pasado se haga presente, como una bomba y nada será igual en su matrimonio. A puro ritmo de comedia desenfrenada, disparatada y sin pausas, esta obra de Gustavo Ott es dirigida por Carina Fiorillo, y la escenografía, vestuario y luces son de Nicolás Pol. Con Magalí Sánchez Alleno y Nelson Rueda.

Viernes a las 21, en El Ópalo, Junín 380. Entrada: $ 500.

Ojo de Pombero

Agazapado en la mirada del diablo, Pombero espera la noche del Carnaval para bajar el monte y molestar a las muchachas. Pero esta vez la Juana, correa en mano, parece dispuesta a cazarlo. Lo que resta es venganza. El artista, clown y docente Toto Castiñeiras estrena esta pieza escrita en tiempo de comedia, con la que cierra una trilogía campera que comenzó con Gurisa (2016) y se continuó en Voraz y melancólico (2019). Ojo de Pombero forma parte de Cantar de Charabon, el libro editado este año por Losada, que reúne todas sus obras. La iluminación es de Alejandro Le Roux, el vestuario es de Daniela Taiana y la música original y las canciones son de Lucio Mantel. Con Mariela Acosta, Toto Castiñeiras, Mariano Torre, Julieta Laso y Luciana Buschi.

Jueves a las 21.30 en Teatro El Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. Entrada: $ 1400.

MÚSICA

Regreso

A ocho años de su último trabajo, el dúo integrado por Raúl “Tilín” Orozco y Fernando Barrientos ya tiene un nuevo disco, sucesor de Celador de Sueños (2004), Pulpa (2008) y Tinto (2013). Grabado en Mendoza entre marzo y junio, el flamante Regreso se fue armando con canciones que tenían guardadas (como “El resto del cielo”, “Fuera bicho” o “Tiñe praderas”), canciones nuevas (“Baila el día”, “Los negritos”, “Tal vez me quede”, “Cantan”, “Arde el fuego”) y versiones de canciones que –sienten necesario aclarar– “admiramos y que con todo respeto hacemos nuestras” (es el caso de “Llegado el tiempo de amar” y “Del que se va y no vuelve”, de Felix Dardo Palorma; “El cigarrito”, de Victor Jara; y el clásico de Leguizamón/Castilla, “La Pomeña”). Primer disco del dúo editado en forma independiente, su dirección musical está a cargo de Raúl “Tilín” Orozco al igual que la producción, que comparte con Gabriel “Cocó” Orozco.

La fuerza

Tercer disco de Dama Mola, el proyecto solista del platense Damián Mole, La fuerza fue producido por Lucas Martí, y se anuncia como la primera parte de un nuevo trabajo que ya se encuentra grabando. Integrante de proyectos como Hojas Secas o La FreiZa, Mole contó para este sucesor de Cantaniñe (2020) con la participación de Ana Gershanik, Milena Harry, Lucas Albarracín y Francisco Risso, además de sumar al productor Martí como invitado en el tema “El mundo”. “Este disco nace como un agradecimiento a todas las personas con las que he compartido la música todos estos años”, cuenta Molle. “Para mí la fuerza siempre representó la energía colectiva compartida, abierta y sincera. De ahí es de donde he tomado tantas influencias para componer canciones y para ver la vida desde distintas ópticas”.

ONLINE

MalaYerba

La del título no es, desde luego, la yerba mate de todos los días. La nueva serie de Starzplay, producida en Colombia, cuenta la historia de Mariana, Ignacio y Félix, tres amigos con ansias de emprendedurismo en el mercado recientemente legalizado del cannabis medicinal. Así nace KannaLab, cuyo éxito depende en gran medida de las semillas criadas por Félix, los campos fértiles de Mariana y los contactos de Ignacio. Pero los sueños comienzan a tambalear cuando Lola, una periodista con olfato para el escándalo, descubre un par de oscuros secretos del pasado. Por ahí van los tiros del suspenso y el drama empresarial, ya que, “esta no es una serie de narcos: aquí no hay brazos cortados, amenazas ni carteles”, según afirmó Andrés Beltrán, realizador. El cuarteto de intérpretes centrales –María Elisa Camargo, Carolina Gaitán (Sin senos sí hay paraíso) Juan Pablo Urrego y Sebastián Eslava (Narcos)– protagoniza diez episodios de concisos 45 minutos, que estarán de estreno todos los domingos.

The Bite

Hay series recientes que decidieron obviar por completo los cambios que la pandemia introdujo en nuestras vidas. Otras han hecho del covid-19 el centro del universo narrativo. Es el caso de esta miniserie, disponible en Paramount+, que parte de una mutación altamente mortífera del virus (y con más de un efecto zombificador en los enfermos) para narrar la vida de un par de vecinas en una Nueva York cercada por la enfermedad y la muerte. Audra McDonald encarna a una doctora que atiende a sus pacientes por videoconferencia y Taylor Schilling (Orange is the New Black) es la inquilina de arriba, especialista en técnicas sexuales SM. El tono de los seis capítulos vira del humor negro al drama social.

CINE

Caperucita roja

Dos generaciones, la de aquella abuela que llegó de España luego de la Guerra Civil, y la de la propia realizadora toman el control de la pantalla en el documental de Tatiana Mazú González, que luego de recorrer varios festivales ya puede verse en el cine Gaumont. “La imagen de mi abuela a los diez años, escapando de su padrino a través del bosque, siempre me resultó clave para pensar su vida en términos de género y de clase. Trabajé siempre con la intención de abrir la película de lo íntimo a lo público y lo político. Empecé a filmar en 2015, el año del primer Ni Una Menos”. Las palabras de Mazú Gonzalez revelan algunos de los ejes de la película. Por un lado, los recuerdos de la vida en Europa, el viaje a Buenos Aires y el aprendizaje del oficio de costurera, las ideas sobre bandos políticos y lucha de clases; por el otro, la marea verde en las calles, la recuperación de viejas canciones revolucionarias. Íntimo y a la vez político, el film también evidencia sus propias contradicciones.

Las sombras

“Una vidente es visitada por tres extrañas, quienes le piden que las ayude a invocar a un antepasado en un ritual espiritista”. El cineasta experimental Paulo Pécora presenta la segunda y última función de su nuevo cortometraje, filmado en 16mm, que podrá verse hoy a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444). Se trata de un relato de terror onírico, mudo y en blanco y negro, libremente inspirado en el cuento Donde suben y bajan las mareas, de Lord Dunsany. El film, que participó de la Competencia Argentina de Cortometrajes del Festival de Mar del Plata 2020, será proyectado en su formato original y acompañado con música en vivo interpretada por Hernán Hayet y Cecilia Simone.

TV

Futuralia

Entre la ficción especulativa y el programa de entrevistas, Max Urtizberea y su hija Violeta se encargan de presentar diversas incógnitas sobre el futuro, presentando las preguntas que un grupo de chicos y chicas de todo el país les hacen a los especialistas en diferentes temas, entre otros la educación del mañana, el trabajo y la tecnología, la economía, los vínculos humanos y sociales, el desarrollo sustentable y la agenda ambiental. ¿Cuáles son las inquietudes, deseos y desafíos para los próximos años? ¿Cómo imaginan ese futuro los entrevistados y aquellos que hacen las preguntas? Los cuatro capítulos del programa, que el Canal Encuentro está emitiendo los jueves en horario central, incorporan testimonios de adultos mayores que revelan cuánto de todo aquello que imaginaron de pequeños se cumplió y cuánto quedó en la más febril fantasía. Entre otros especialistas, participan Marta Novick, Gabriel Brener, Adriana Puiggrós y Sol Prieto.

Jueves a las 22 y repeticiones, por Canal Encuentro.

En concierto

El tenor mexicano Rolando Villazón y la estrella francesa del arpa Xavier de Maistre llevaron a cabo el año pasado un proyecto destinado a recorrer la gran variedad de ritmos, melodías y formas narrativas de América Latina, en particular las canciones folclóricas tradicionales. El resultado fue una serie de conciertos y la edición de un disco por el prestigioso sello Deutsche Grammophon. Film & Arts emitirá hoy a la tarde la grabación de una de las presentaciones en el Théâtre des Bouffes-Parisiens, un “collage de sonidos donde las diferentes formas de las canciones latinoamericanas cobran vida en su esencia sensualmente emocional”, según afirma el avance publicitario.

Hoy a las 19, por Film & Arts.