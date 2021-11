Sorpresivamente, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti viajó a Dolores a acompañar a Mauricio Macri en su indagatoria por el presunto espionaje a familiares de los muertos en el submarino ARA San Juan. Michetti hace tiempo que había dado un paso al costado de la actividad pública. De hecho, no volvió a ser candidata ni a participar de recorridas de campaña con los postulantes, ni forma parte de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. En su regreso a la escena pública, defendió a Macri y sostuvo que no espió a nadie. Todavía no definió si volverá a la política pública, ni de qué manera. Aunque este fue un primer paso.



Hace tiempo que no aparecía en escena Michetti, alejada de la actividad pública luego de los cuatro años como vicepresidenta y de que, en 2015, perdiera la interna contra Horacio Rodríguez Larreta que la hubiera posicionado para ser jefa del gobierno porteño. Tras dejar el gobierno nacional, Michetti dejó en claro que, luego de haber sido vicepresidenta, no tenía pensado ocupar ningún cargo que fuera menor en rango. Y se alejó de la escena pública.

Volvió en una inesperada aparición en Dolores (no estaba entre los dirigentes que tenían contabilizados en el PRO para viajar a acompañar al ex presidente). La ex número dos de Macri en la Presidencia y en la Jefatura de Gobierno de CABA esbozó una defensa de quien fue su compañero de fórmula en más de una oportunidad: "Están acusándolo de algo que yo creo que no tiene ningún sentido", sostuvo Michetti.



"Que un ex presidente de la Nación que estaba todo el día dedicado -y me constaba porque yo estaba todo el día al lado de él- en viajes, en las provincias, en el exterior, trabajando en la Casa Rosada, 25 mil reuniones por día, terminábamos a las doce de la noche... Yo llegaba a mi casa a las 2 de la mañana. A las siete de la mañana otra vez arriba. O sea.... No. No. No tiene ningún sentido. No cierra por ningún lado", afirmó la ex vicepresidenta. Curiosamente, la descripción de la actividad de Gobierno de Michetti contrasta con la que dio el propio Macri, quien dijo que no creía en quedarse trabajando hasta tarde e incluso planteó que a las 19 él intentaba desconectarse y ponerse a ver Netflix.



¿Implica este regreso de Michetti una decisión de volver a la actividad política o solo fue una expresión de su solidaridad con Macri? En el entorno de la dirigente advirtieron que aún no lo tiene decidido. "Ella quiso acompañarlo a Mauricio porque sabe que no la está pasando bien. Todavía no tiene claro si seguirá en política o no", afirmaron. "Ella tiene ganas de encontrar algún lugar donde pueda aportar su experiencia y su conocimiento", indicaron. Solo el tiempo dirá qué lugar es ese.