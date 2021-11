El expresidente de Ecuador Rafael Correa criticó con dureza a Mauricio Macri por el desmedido endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Macri gozó de la deuda con el FMI, entraba la plata y se la fugaban", recordó Correa en una visita a los estudios de AM750. Además, valoró la gestión de Alberto Fernández, advirtió por el avance del lawfare en la región y cuestionó los discursos de ultraderecha en América Latina.

El exmandatario ecuatoriano llegó esta semana a la Argentina, donde tiene previsto participar de la presentación del libro Evo: Operación rescate. Una trama geopolítica en 365 días, del economista español y conductor de AM750 Alfredo Serrano Mancilla. Además, tiene previsto reunirse con Evo morales y Alberto Fernández.

En una entrevista exclusiva con Cynthia García por AM750, Correa denunció que Ecuador “hace cinco años está fuera del Estado de derecho”, y recordó que "no es causalidad", sino que se trata de un "plan regional como el plan Cóndor". "Como no pueden desaparecer a las personas, utilizan el lawfare para matarte. Tiene dos patas, el eje mediático que trata de destruir, de generar consenso, y el eje judicial donde jueces temerosos o abiertamente corruptos, copian los titulares de la prensa", advirtió.

Críticas a Mauricio Macri y negociaciones con el FMI

“Macri gozó de la deuda con el FMI, entraba la plata y se la fugaban”, aseguró Correa al ser consultado sobre el Gobierno del expresidente Mauricio Macri. “Nada bueno se puede esperar del FMI. Cuidan los intereses de los países hegemónicos”, agregó el expresidente ecuatoriano, que recordó además que en diez años de su gestión nunca acudió al FMI.

“Si no se paga la deuda el FMI también pierde. Hay que ser duros con ellos”, reclamó Correa, que valoró la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el marco de las negociaciones con el organismo multilateral de crédito.



Además, Correa se mostró preocupado por el avance de la ultraderecha a nivel regional. "Hay una radicalización de la derecha, yo no creo que haya credio, sí hay una derecha fascista con un plan articulado y liderado por VOX en España. Ya no respetan los derechos humanos ni las democracias, hay un surgimiento de la extrema derecha en el mundo entero", lamentó. Y apuntó con dureza al candidato liberal Javier Milei: "Es un payaso ultraneoliberal, me da vergüenza ajena".

La traición de Lenín Moreno

Por otro lado, se refirió al expresidente Lenín Moreno y afirmó que “si hubiera sabido" que iba a traicionarlo "jamás lo hubiera apoyado". "Es un cínico. Estuvo con nosotros 10 años y luego nos traicionó”, lamentó.

