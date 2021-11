La idea de una app para el Mocha Celis nació al comienzo de la pandemia, cuando la movida del #TejeSolidario le dio una mano a la población T repartiendo bolsones de punta a punta, surfeando la cuarentena estricta y el parate total de los trabajos y changas en las calles. Esa experiencia del Teje no fue asistencia en el sentido tradicional, sino que se esparció como una red de lazos donde cada cual aportó desde su lugar: “¿Vivís cerca de tal que el doc le recomienda no salir? Yen2 a ayudar con los mandados ¿Tenés una medicación de más que tal necesita? Se la acercás así no se expone al covid”. Pero lo que en principio era una emergencia se extendió más de lo esperado, por eso apareció la necesidad de organizar las informaciones para hacer más dinámica la ayuda. “Como no contábamos con una base de datos ni con la tecnología adecuada que nos permitiera agilizar esos procesos, estos se alargaban y no se ajustaban al dinamismo y la urgencia que necesitábamos en ese momento. A partir de la necesidad de sistematizar todos estos procesos fue que nos re contactamos con Shifta, con la idea inicial de desarrollar una aplicación que nos permitiera condensar y utilizar, de manera articulada con otras áreas, todos esos datos”, dice Maryanne Lettieri, vocera y tesorera de la Asociación Civil Mocha Celis.

Shifta es un aliado de Microsoft que se dedica al desarrollo de productos digitales, pero también se involucra en proyectos de impacto social usando la tecnología como medio transformador. El equipo que hizo posible que la app de la Mocha exista se completó con GLEAM, una organización de empleados de Microsoft que busca potenciar redes entre empresas y organizaciones LGBT+. Por último, Microsoft for Startups facilitó la tecnología para alojar los datos en la nube. “Las poblaciones generamos datos de forma continua. Cosas tan comunes como un número de documento, la inscripción a un curso, la aprobación de una materia, un certificado de salud o una denuncia son informaciones que constituyen parte de nuestra identidad. Por eso es fundamental unir estas piezas y apoyarnos en ellas para acompañar y contener”, dijo en la presentación de la app Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales de Microsoft Argentina. “Esta alianza nace en parte con el objetivo de simplificar el trabajo de la Asociación, pero sobre todo para acompañar e impulsar a una población que necesita transformar su calidad y proyecto de vida, ser reconocida e incluida de verdad”.

Los resultados a los que se llegará con la app, que tiene un diseño simple e intuitivo, todavía no pueden medirse. De momento lo visible es que llega para resolver: de tener la información guardada en biblioratos y excels -lo cual implicaba mayor tiempo y trabajo a la hora de dar seguimiento a las trayectorias de cada persona-, pasarán a tener todo el trabajo de años en una única plataforma y al alcance de un clic. "Es un gran orgullo y responsabilidad avanzar sobre pequeñas transformaciones que van a ser de muchísima utilidad para quienes día a día hacemos posible La Mocha. En Argentina no hay estadísticas que reflejen la situación de la población. MochaApp será una herramienta que, además de simplificar el trabajo diario y ordenar el flujo de información, nos va a permitir tener cifras sobre la realidad del colectivo travesti trans de manera segura y respetando los protocolos de privacidad”, explicó Francisco Quiñones Cuartas, co-fundador y presidente de Mocha Celis.

Este 11 de noviembre el bachi cumple diez años desde su presentación en sociedad y la app se suma a otro de sus logros, ¡Larga vida a La Mocha!