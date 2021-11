Alumnos y alumnas del Colegio Marianista de Junín realizaron una protesta este jueves en contra de las autoridades educativas, puesto que la institución discriminó a una estudiante que decidió vestir bermudas en vez de una pollera como uniforme y le indicó que debía cambiarse ese atuendo.



Con el cambio de temperaturas, desde el Colegio habían tomado la decisión de habilitar el uso de bermudas, aunque solo permitieron que aquella ropa fuera utilizada por varones. "Se me dijo que esta no era la vestimenta de las chicas, que tenía que usar pollera o pantalón y llamaron a mis papás para que me acercaran una de estas prendas", reveló la joven cuestionada en diálogo con medios locales. Y agregó: "Para mí a esta altura, en el siglo y año que estamos, la ropa dejó de tener género".

Al tomar conocimiento del caso, alumnos del nivel secundario realizaron esta mañana una protesta en el patio de la institución para pedir un cambio en el código de vestimenta. Como parte de la manifestación y a modo de protesta, algunas de las mujeres se aceraron al establecimiento con bermudas, mientras que muchos varones se presentaron luciendo polleras.

En este sentido, el centro de estudiantes emitió un petitorio donde señalaron que "bajo el amparo de la ley 26.743 sobre la identidad de género y la ley 26.061 sobre el derecho de los adolescentes y niños" se solicita a las autoridades directivas de la institución "una reforma en el código de vestimenta la cual esté constituida por la anulación absoluta de cualquier etiqueta de género".

Y añadieron: "Ponderando exclusivamente los colores respectivos del uniforme y el escudo impulsado por la institución, los cuales generan la verdadera identidad colectiva".

Por otro lado, bajo las consignas "que nadie te obligue", "igualdad" y "la ropa no tiene género", se reprodujeron muestras de apoyo en las redes sociales.

“Intentamos transmitir que todos merecen respeto e igualdad sin importar su género. Que nadie decida por vos, hacé valer tus derechos y promové la tolerancia. Una prenda no te hace ni más hombre ni más mujer. Que nadie te obligue”, expresó una estudiante en Twitter.