Walter Espinoza - Partido Liberal Constitucionalista (PLC)

Walter Espinoza (41 años) fue elegido candidato por el Partido Liberal Constitucionalista en agosto de este año en un proceso cargado de acusaciones dentro de su propio partido.

Su inscripción como presidenciable ocurrió luego de la renuncia de Milton Arcia, quien hasta ese momento era el candidato presidencial del PLC. El motivo de su retiro de la contienda electoral fue su rechazo a que el PLC denunciara al partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) lo que motivó que el gobierno sandinista cancelara la personería jurídica de ese partido. Esta denuncia habría sido parte de un acuerdo entre la presidencia del PLC y el FSLN para eliminar a un partido opositor.

Espinoza ingresó al PLC cuando tenía 16 años y se integró activamente al trabajo en la juventud liberal. Públicamente ha declarado que inmediatamente a su afiliación aprendió a conducir lo que le permitió convertirse en el chofer de la exdirectora del Registro Civil, Martha Ramírez durante el gobierno de Arnoldo Alemán (líder del PLC), quien ocupó la presidencia de Nicaragua entre 1997 y 2002. Ese trabajo lo vinculó y lo hizo conocido entre los dirigentes y según ha reconocido le “permitió escalar en la estructura partidaria”.

En 1999, se bachilleró y fue becado por una diputada del PLC para que ingresara a la Universidad de Managua donde estudió Administración Turística y Hotelera. Dos años después fue electo concejal en la Alcaldía de Managua y en 2016 fue electo diputado en la Asamblea Nacional, donde actualmente preside la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales, y es miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.

“Walter Espinoza cambiará todas las cosas, vamos a cambiar la historia”, aseguró el candidato. “Espero que muchos nicaragüenses o muchos que se han llamado demócratas no perdamos las esperanzas y cambiemos el discurso si queremos realmente cambiar la historia, si queremos realmente cambiar el continuismo. Sin Dios no somos nada. Él le va a dar la sabiduría a cada nicaragüense para que este 7 de noviembre tenga la única opción de lograr el cambio que quiere Nicaragua”, agregó.

El PLC es la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional habiendo obtenido el 15% de los votos en las últimas elecciones de 2016. En la actualidad tiene una representación de 14 diputados en un total de 92 que integran la Asamblea Nacional. En el año 1998, el PLC liderado por el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, firmó un pacto con el FSLN lo que ha permitido una gobernabilidad a los sandinistas a través de lo que diferentes analistas consideran una oposición funcional a la perpetuación en el poder de Daniel Ortega.

Mauricio Orué Vázquez - Partido Liberal Independiente (PLI)

Mauricio Orué (53 años) es el candidato presidencial del Partido Liberal Independiente (PLI) que fue fundado en 1944 por parte de su familia. “Nicaragua necesita del cambio, nosotros vamos a conducir el gobierno del cambio. Tenemos que reconocer que nos encontramos en medio de una crisis nacional sin precedentes y que no vamos a salir de ella enfrentados”, señaló en su primer discurso como candidato el pasado 25 de septiembre.

Aunque nació en Nicaragua vivió gran parte de su vida en El Salvador donde estuvo consagrado a la vida como seminarista y pastor de las Asambleas de Dios, una de las organizaciones pentecostales evangélicas más grande del mundo.

Hace menos de 5 años reside en Nicaragua luego de haberse graduado en la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios en El Salvador. Ahí también estudió periodismo y trabajó como corresponsal de noticias por varios años.

Apenas retornado al país fue candidato a diputado por el departamento de Managua por la Alianza Liberal Nicaragüense y accedió a la Asamblea Nacional en el año 2017 como diputado por el departamento de Managua por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) que mantenía un pacto con el PLI.

En 2017, la Universidad Evangélica Nicaragüense acusó a Orué ante un juzgado por el delito de fraude económico, luego que el diputado en representación del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores (ICES) incumplió un contrato con la casa de estudios superiores.

La universidad le reclamó no haber entregado el dinero que pagaron los estudiantes a quienes el ICES impartió un posgrado. Aunque el juez a cargo de la causa solicitó el desafuero del diputado para juzgarlo y condenarlo, la Asamblea Nacional (Parlamento) con amplia mayoría sandinista no permitió que se llevara a cabo el proceso para que respondiera por la acusación.

En agosto de este año, Estados Unidos retiró el visado a más de 150 funcionarios de Nicaragua, entre ellos a Orué. La decisión recayó en miembros de la Asamblea Nacional, fiscales, jueces y algunos de sus familiares, señalados de “ser responsables o cómplices de socavar la democracia”. “Yo solamente he ido a Estados Unidos en plan de paseo. No podré pasear a Estados Unidos, pero hay muchísimos países donde se puede hacer eso. No hay problema, respeto las decisiones de cada Estado y ese es su país. Ahí entran los que ellos deciden”, lamentó el candidato luego de conocer la decisión.

El PLI es un partido de centro derecha surgido en el año 1944 como una escisión del Partido Liberal Nacionalista que dirigía la familia del dictador Somoza.

Actualmente es la tercera fuerza política en Nicaragua de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones del año 2016. En esa ocasión obtuvo el 4,51% de los votos, alcanzando una representación de 2 diputados en la Asamblea Nacional que tiene 92 integrantes.

Marcelo de Jesús Montiel Fernández - Alianza Liberal Nicaragüense (ALN)

Marcelo de Jesús Montiel Fernández es el candidato presidencial de la Alianza Liberal Nicaragüense y se presentó hace dos meses ante el Consejo Supremo Electoral con su compañera de fórmula Jennifer del Carme Espinoza Blen. Ninguno de ellos tiene antecedentes de haber realizado previamente actividades políticas y hasta el momento no han desarrollado actos partidarios.

A través de su cuenta de Facebook se han conocido algunas de sus propuestas entre las que se destacan la liberación inmediata de los 145 presos políticos, la rebaja del gas y los combustibles en Nicaragua y la entrega de 300.000 computadoras en las escuelas.

En un reciente reportaje televisivo, se desmarcó de las críticas que vinculan a su candidatura como “colaboracionista” del gobierno. “No soy colaboracionista, soy 100% demócrata y liberal. Soy el candidato de la verdadera oposición”, aseguró. “Solo hay dos opciones para llegar al poder, las armas o los votos y como demócrata que soy elijo los votos.”

La Alianza Liberal Nicaragüense es un partido político surgido en el año 2006 como una escisión del Partido Liberal Constitucional. Actualmente es la cuarta fuerza política en Nicaragua de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones del año 2016. En esa ocasión obtuvo el 4,31% de los votos, alcanzando una representación de 2 diputados en la Asamblea Nacional que tiene 92 integrantes.

Gerson Gutiérrez Gasparín - Alianza por la República (Apre)

Gerson Gutiérrez Gasparín es un abogado y notario público de 29 años y candidato a la Presidencia de Nicaragua por el partido Alianza por la República (APRE) en fórmula con Claudia Romero.

Sin antecedentes políticos conocidos, asegura que está “cansado de los políticos tradicionales”, y se presenta como el candidato más joven. “Ya estamos aburridos de los mismos políticos”, afirmó al presentarse. “El pueblo está deseando gente joven capaz de cambiar la historia de Nicaragua de los últimos 40 años. Nicaragua ha vivido los últimos 40 años un bipartidismo, liberales y sandinistas que no le da oportunidad a la juventud, nosotros vamos a ganar la presidencia porque eso es lo que quiere el pueblo”, dijo.

Al ser cuestionado por ser ajeno a la política, señaló que su trayectoria no importa: “Lo que el pueblo pide es gente nueva que desplace a los políticos tradicionales que han dañado al pueblo”.

Por su juventud, al novel candidato lo han comparado con el presidente salvadoreño Bukele. Pero él sostiene que posiblemente se parezca a Bukele por combatir el bipartidismo, “pero no es que sea igual que él. Puedo ser mejor que él”, sentenció.

Su postulación recorrió un camino poco usual. Gasparín reveló que llegó a las oficinas del APRE el 13 de julio de este año. Contó que se reunía con un grupo de jóvenes cristianos para conversar sobre temas de política y uno de ellos conocía al presidente del partido, el Ingeniero Canales y le dijo a Gasparín que se lo quería presentar.

“Estuvimos conversando con el ingeniero, después él me llamó y me dijo que era buen elemento, que participara con él y siguiera llegando a las reuniones”, dice Gasparín, quien revela que no es militante del APRE. Canales aseguró que la aparición de Gasparín “fue una iluminación del Espíritu Santo”, y que comenzó a notar ciertas cualidades en él. “Cuando estaba hablando con vos por teléfono se me encendió una lucecita y te vi presidenciable”, confesó Canales a su candidato frente a los periodistas el día de su inscripción en el registro electoral.

La Alianza por la República (APRE) es un partido político liberal-conservador nicaragüense fundado en 2004 por liberales disidentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Conservador (PC), incluido a Enrique Bolaños Geyer, quien se desempeñaba presidente de Nicaragua en aquel momento. El partido fue creado luego de que el partido oficial del gobierno, el PLC, se declarara en oposición al gobierno de Bolaños en febrero de 2003. En sus inicios realizó alianzas electorales con varios partidos políticos, lo que le permitió obtener cierto éxito a nivel municipal. No obstante, a nivel nacional siempre ha sido un partido pequeño.

En las últimas elecciones generales de Nicaragua de 2016, la APRE fue la sexta fuerza política y obtuvo un 1,40% de los votos alcanzando una representación de un solo diputado en la Asamblea Nacional

Guillermo Osorno - Camino Cristiano Nicaragüense (CCN).

En 1995 el pastor protestante Guillermo Osorno de las Asambleas de Dios fundó el partido Camino Cristiano Nicaragüense con la convicción que “era necesario” que hubiera un gobernante evangélico en su país.

En las elecciones del 20 de octubre de 1996 obtuvo el 4.09% de los votos (71,908), siendo el tercer partido más votado en dichos comicios después de la Alianza Liberal (AL) de Arnoldo Alemán que ganó con el 50.99% de los votos y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de Daniel Ortega que perdió con el 37.83%. Tuvo su propia bancada en la Asamblea Nacional de Nicaragua.

En los siguientes procesos electorales fue aliado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), donde ganó una diputación. Pero desde 2011 hasta 2016, cambió radicalmente de posicionamiento y se unió a la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Osorno es actualmente diputado oficialista en el Parlamento Centroamericano.

Luego de las protestas del 2018 que desataron una violenta represión en Nicaragua con un saldo de 350 muertos y 2000 heridos, Osorno comenzó a tomar distancia del sandinismo. Hace un año atrás, al ser consultado si mantendría la alianza electoral con el FSLN dijo: “Nosotros le oramos y le pedimos dirección a Dios, si Dios me dice: apártate de eso, con gusto lo hago pero hasta el momento es muy temprano hacerlo”.

Este año, un día antes de que venciera el plazo legal, inscribió su candidatura en solitario ya que su partido decidió “no tener alianzas con nadie”. “Yo ya le di gracias al Frente (Sandinista) por haber participado en Alianza en otros procesos, pero la posición del directorio de nuestro partido es correr solo sin ninguna alianza con nadie”, dijo el pastor.

El partido se identifica con el número 3 en las boletas electorales y lleva como primer candidato a diputado a su hijo Abraham Israel Osorno Larios, y como vicepresidenta a Violeta Jannette Martínez Zapata, quien es una desconocida en el campo de la política nicaragüense.

Luego de inscribirse ante el Consejo Supremo Electoral, en una improvisada rueda de prensa solicitó públicamente un préstamo de treinta mil dólares para llevar a cabo su campaña política. “Invito a quienes nos ven que puedan colaborar con Camino Cristiano. Si hay alguien que tenga dinero, que nos preste y le firmamos un pagaré”, dijo ante los medios de comunicación.

Cinco semanas después reconoció que ningún banco ni particular le prestó dinero razón por la cual su campaña será con los recursos que aportan los integrantes de su partido.

* Agencia Regional de Noticias.