El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, manifestó este sábado que “los indicadores de la economía no dan un escenario de catástrofe sino uno "de expansión” y que “si uno mira detalladamente al Gobierno negociando con el FMI, la economía que se recupera, no hay esa imagen de crisis que se quiere plantear”.

En ese sentido, expresó que espera una cifra de inflación de octubre por debajo del 2,9 por ciento. En declaraciones radiales, consideró que “es cierto que la inflación tiene un poco de expectativa, es más una expectativa interna, incluso generada por corrientes de opinión de economistas que tienen vínculos con empresarios" y que hay una "puja distributiva" en la que mercados oligopólicos buscan fijar los precios, como en el sector de los alimentos.

“Con el grado de concentración de la industria alimenticia el empresario poderoso fija su posición por precio”, subrayó y aseguró que “cuando no hay regulación tienden a ajustar y maximizar por el precio”. En esa línea recordó que en el congelamiento de precios “hoy en la lista el 46 por ciento de productos está siendo ofertado por nada más que 18 empresas; ése es un tema”.

Feletti dijo que no considera que el alza general de precios se deba solamente a razones monetarias. “Tenemos las empresas con un 62 por ciento de utilización de la capacidad instalada, hay capacidad ociosa y aumento de consumo. Esa recuperación de consumo puede ser acompañada por expansión de la cantidad y no por precios”, dijo en diálogo con Radio Mitre, al tiempo que recordó que la medida es temporal.

“Nadie piensa que esto es eterno o que llegó para quedarse", subrayó el funcionario. "Es ordenar una canasta, estabilizar precios y de ahí conversar a ver si podemos llegar a una canasta regulada que asegure el acceso a una diversidad de alimentos de los ingresos populares", estimó, en el marco de "un acuerdo de las fuerzas políticas para encaminarse a eliminar la indigencia”.

Los medicamentos

En otro orden, Feletti, se verá este lunes con sectores que participan del congelamiento de precios de 1432 productos de consumo masivo para repasar la implementación del programa. Al mismo tiempo que se espera que los laboratorios pongan en marcha la retracción al 1º de noviembre de los valores de los medicamentos.

El funcionario dijo que "en la primera semana de aplicación hubo en total, en precios y abastecimiento, un índice combinado de casi 80 por ciento, un 78 por ciento de acatamiento, lo que para un comienzo es aceptable", y que en adelante "estamos presionando para ampliar y subir ese margen".

"El lunes es el día que los laboratorios tienen para contestar" la propuesta del Gobierno, precisaron a Télam fuentes de la Secretaría de Comercio Interior. Feletti indicó que, en principio, los valores de "todos los medicamentos" se retrotraerían a los vigentes al 1º de noviembre último, y se mantendrían sin cambios hasta el 7 de enero próximo. En ese sentido, señaló que "el consumo de medicamentos normalmente gira en torno de 500 productos", y adelantó que en el acuerdo "van a ir todos los medicamentos".

Feletti celebró que haya habido "afortunadamente compresión de las cámaras farmacéuticas", con lo cual desde el lunes "tendrían que empezar a ordenarse" los precios. Asimismo, precisó que la modalidad de monitoreo será a través de la carga de precios por parte de los laboratorios a través del Vademecum Nacional de Medicamentos que publica la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la base de datos de los medicamentos que se comercializan actualmente en el país.

"En el caso de los medicamentos, hay afortunadamente una industria nacional importante y fuerte; y también tiene que haber un escenario en el cual haya una regulación sobre la base de definir el acceso a los ingresos populares", expresó el secretario. En este marco, sostuvo que "la gente no elige comer o no comer, o atenderse o no atenderse cuando está enfermo", por lo que afirmó que "es un mercado de demanda rígida".