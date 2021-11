Doce jugadores de Go de Rosario participan este fin de semana de la Ronda Final de la Asociación Argentina del Juego de Go que se desarrolla en el Centro Cultural General San Martín de la ciudad de Buenos Aires, hoy y mañana, de 9 a 19. Este juego es "el fruto de la sabiduría dedicada que el pueblo chino ofrece al resto del mundo. Por sus atributos culturales únicos y connotaciones profundas, especialmente en la exhibición de las relaciones humanas, ha absorbido el alimento espiritual de otros países, naciones y diferentes épocas y culturas, de modo que ha trascendido tiempos, fronteras, nacionalidades, clases, culturas y lenguas y se ha extendido amplia y rápidamente en el mundo, incluyendo Argentina y otros países de América Latina", cuentan quienes practican este juego y que participan del Primer Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi, organizado por la Federación Iberoamericana de Go, la Asociación China de Weiqi y las asociaciones nacionales, con el auspicio de Quzhou Lanke Cultural Industry Development Co., Ltd.

Este circuito es producto del Convenio de Cooperación Estratégica entre la Federación Iberoamericana de Go y la Asociación China de Weiqi para formar lazos de amistad y mutuo respeto, con el objetivo de promover y difundir el juego de go en Latinoamerica, que se firmó a principios de 2021. Los países participantes del circuito en 2021 son Argentina, Colombia, Cuba, México y República Dominicana. Cada país está seleccionando mediante torneos clasificatorios un representante para jugar una final en línea en fecha a confirmar.

La clasificación en Argentina fue en dos etapas, la primera fue regional, y en Rosario se desarrolló el pasado 26 de septiembre, con 12 participantes. La segunda etapa es la final nacional que se está desarrollando este fin de semana. Los gastos de traslados y estadía serán cubiertos por la organización gracias al auspicio de la Asociación China de Weiqi.

En cuanto a los premios, el campeón del torneo clasificará a la final latinoamericana entre los 5 países participantes del circuito. Habrá también copas y medallas para los jugadores mejores posicionados y destacados, los jugadores con mayor cantidad de victorias, premios por espíritu de lucha masculino y femenino y premios para los jugadores sub-18 mejor posicionados.