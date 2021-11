“Perdón por las lágrimas, pero siempre me pasa esto cuando se trata de mi papá”. Dalma, la hija mayor de Diego Maradona, irrumpió en el escenario y recibió la calidez de los presentes en la jornada "Diego nos une", homenaje que se realizó este sábado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA). Con entrada libre y gratuita, artistas, escritores y periodistas se reunieron para hablar del exjugador a casi un año de su fallecimiento, el 25 de noviembre pasado.

El periodista Alejandro Apo fue uno de los primeros oradores junto el poeta Héctor Negro. Hubo lectura de textos del libro "Todo mientras Diego" (del escritor y periodista Ariel Scher) y de Eduardo Sacheri, mientras que Walter Saavedra emocionó a todos con un relato hermoso de gol. A la vez se realizó un partido de exhibición entre Las Pioneras -quienes en los '70 dieron los primeros pasos en el fútbol femenino- y las chicas de La Nuestra Fútbol Feminista, encabezadas por la exjugadora y actual entrenadora Mónica Santino. Un dato curioso fue la presencia por unos minutos de dos pequeñas jugadoras cuyos padres les pusieron por nombre Mara y Dona.



Exfutbolistas como Sergio Batista, José Luis Lanao, Sergio Goycochea, y el exjefe de prensa de Diego, Guillermo Blanco, también se subieron al escenario para recordarlo. No faltaron anécdotas, como cuando Goyco rememoró detalles vinculado al recordado programa televisivo La noche del Diez. Hubo además un torneo relámpago de ajedrez. Y estuvo a disposición del público la posibilidad de recorrer las muestras para no olvidar lo ocurrido en la última dictadura militar.



Posteriormente, los periodistas Ezequiel Fernández Moores, Ariel Scher y Daniel Dátola contaron sus experiencias maradonianas en el oficio. Lo mismo hicieron los escritores que los continuaron, coordinados por Claudio Gómez: Andrés Burgo, Gabriela Saidón, Alejandro Duchini, Luciano Wernicke, Juan Stanicci y Oscar Barnade. Fue en ese momento en el que Dalma apareció por sorpresa en el escenario, acompañada por el periodista Juanky Jurado, uno de los impulsores y organizadores de la idea.



De Saborido a Rep

Fue a puro humor la charla que realizaron Pedro Saborido y Miguel Rep. Sus comentarios provocaron aplausos y risas. “¿Cómo se vive sabiendo que siempre te están mirando?”, se preguntó Saborido al recordar el festejo de Diego de su gol a Grecia en el Mundial de los Estados Unidos y, más acá en el tiempo, las imágenes del Diego espectador en el Mundial de Rusia. “Nosotros no sabemos nada de fútbol, eh”, aclaró Rep. “Lo que a muchos les da bronca es que cada vez que viajamos al exterior el representante argentino afuera sea Maradona y no Majul”, ironizó Saborido.



Rep, de quien recientemente se publicó su libro "Nacido para molestar, una biografía ilustrada sobre Maradona", le dijo a Página/12 que la presencia de tanta gente para recordar a Maradona “se resume en la actitud que tuvo Dalma que, tímida ,vio que acá había gente como la que había; gente que está lejos de los rapiñeros o amarillistas habituales”. Y agregó: “Si Diego estaba acá hubiese estado relajado y reflexivo. Esta es una celebración de un tipo que no podemos creer que se haya ido para siempre”.

Pedro Saborido y Miguel Rep, bien rodeados. (Imagen: Alejandro Leiva)

Rep destacó el escenario del encuentro: “Los que defendemos los derechos humanos pudimos meter a Diego en un lugar lejano al ambiente pelotudo como el de la AFA o Torneos y Competencias. Un ambiente alejado del lobby. Un lugar que también parece marginal. Un lugar que hay que rescatar siempre”.

“Lo que valoramos es que más allá de Diego, hoy 600 personas de escuelas de periodismo pudieron visitar por primera vez este lugar”, dijo Juanky Jurado al tomar el micrófono.

“Maradona es un permanente inspirador de hechos artísticos”, resumió Juan José Panno, periodista de este diario y a la vez impulsor de este encuentro.

"En este lugar tiene que haber vida"

“Es una dicha verlos acá, porque en este lugar tiene que haber vida. Mañana se cumplen 45 años de que hayan traído a mi marido desaparecido a este lugar. Estoy haciendo el mismo camino que hicimos hace 45 años”, emocionó Graciela Lois, integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “Hay muchos que no pueden venir a este lugar. Yo vengo siempre. Ya no me es un dolor profundo este lugar, sino todo lo contrario. Homenajear a Diego Maradona en este lugar es un honor”.

El legislador porteño y exsecretario de Deportes Claudio Morresi habló sobre “el Diego que una vez se sacó una foto con Estela de Carlotto y que con esa foto podía ayuda a que alguien se fuera a hacer un estudio de sangre para saber quién era. No olvidar lo que hacían acá no más es la única forma de impedir que vuelva a pasar algo así. Nuestro pueblo tiene conciencia. Y esto nunca más tiene que suceder”.

“Yo lo padecí a Diego: soy bostero y estuve en la cancha la vez en que nos hizo cuatro (Argentinos 5 - Boca 3, con cuatro goles de Maradona)”, recordó Juan Sasturain, escritor y actual director de la Biblioteca Nacional. Extrabajador de la sección deportes de este diario, Sasturain recordó las notas que pudo escribir sobre Maradona.

El cantante de tangos (y exfutbolista) Hernán Cucuza le dio un cierre musical al encuentro. “Tuve la suerte de conocerlo y fue buen tipo”, lo definió antes de entonar "Yo ya no muero", emotiva canción de Alejandro Szwarcman y Pablo Covacevich dedicada a Maradona. “Yo que fui un dios imperfecto / el lado insurrecto / de la eternidad / hoy ya soy parte del aire / de todos, de nadie / ​de mi propiedad”, canta Cucuza. Y la gente aplaude mientras cae el sol y la jornada va llegando al final.