El lunes, si no hay respuestas al pedido de enripiado del camino vecinal que une a La Puntana con la ruta provincial 54 que conduce a Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, la comunidad wichí que habita en ese paraje tiene decidido realizar un corte sobre esa arteria salteña.



Así lo advirtió uno de los caciques de la comunidad, Pablo Solís, al sostener que vienen pidiendo esta obra desde los tiempos en que era gobernador Juan Carlos Romero, actualmente senador nacional. A pesar de esa necesidad, ninguna de las tres gestiones de gobierno que se sucedieron, a cargo de Romero, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, dio respuesta al reclamo.

El temor de la comunidad es que la falta de ese enripiado impida el paso de ambulancias en caso de necesitarlas por situaciones de salud graves. El camino vecinal tiene unos 18 kilómetros desde la comunidad hasta la conexión con la ruta provincial 54, y como esa es una vía usada para el tránsito de camiones (que en algunos casos van a la frontera con Bolivia, dado que es uno de los pasos ilegales secos), “dejan los caminos que son de tierra intransitables”, dijo Solís.

El trabajo de las máquinas viales pocas veces ayuda pues, al ser una tierra demasiado suelta, “el camino se termina desarmando”. De hecho, con la llegada de las lluvias suele suceder que la comunidad queda aislada y “en ese caso ya no puede entrar la ambulancia, entonces tenemos que hacer un trámite más largo para que llegue el avión sanitario”, dijo Solís. Precisamente, ahora se está iniciando la temporada de lluvias en la provincia.

La zona, alejada de todo, también carece en ocasiones de conectividad. De hecho, la comunicación con Solís, que se pudo hacer vía una red social, fue porque tuvo señal que le llega desde Bolivia. “Pero cuando cortan ya no tenemos. Entonces el mensaje de urgencia hasta el hospital a veces tarda horas”.

El cacique sumó el problema de la falta de ambulancia, dado que “hace un año” no tienen un vehículo propio en el Centro de Salud local. En caso de necesitar una ambulancia, la más cercana está en el Hospital de Santa Victoria Este, a 45 kilómetros de La Puntana.

Versiones cruzadas por un pozo perforado

Hace menos de un mes el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, inauguró en Santa Victoria Este siete pozos de agua. Entre ellos se encuentra el de La Puntana. “Es un pozo que esperamos más de 15 años y por suerte ya hicieron todo”, destacó Solís. Sin embargo, afirmó que hasta el momento la comunidad no puede sacar agua del pozo y está a la espera de la red de agua domiciliaria “que es una inversión que se debe hacer y nos dijeron que debemos esperar”.

Solís sostuvo que no podían sacar agua tampoco porque la bomba que se instaló no estaría conectada a ninguna fuente de energía. Desde la cartera nacional, se indicó a Salta/12 que el pozo está en funcionamiento y el agua sale desde canillas comunitarias. Señalaron que la red de distribución no es un tema que le competa a este Ministerio nacional, aunque se prevé que sea acondicionada.

Solís contó que este pozo es más profundo que el que tienen en la actualidad, que es de 63 metros. Afirmó que el agua que sale desde esta perforación que tiene unos 15 o 20 años de antigüedad “es buena, aunque a veces sale algo turbia”.

A ello añadió el problema de la red domiciliaria, que “es vieja y tiene herrumbres”.