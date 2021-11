La Municipalidad de la ciudad de Salta informó que están abiertas las inscripciones para las colonias de vacaciones 2021, a las que podrán asistir niños y niñas de 8 a 16 años. Este año funcionarán en el balneario Carlos Xamena y en el complejo Nicolás Vitale. Ambos espacios también permitirán el ingreso del público en general.

Las actividades comenzarán formalmente el sábado 13, día en que habrá colonias hasta que finalice el calendario escolar. En vacaciones las colonias se habilitarán de martes a viernes, de 9 a 12. Los interesados en participar o solicitar más información pueden acercarse al balneario Xamena, ubicado en la avenida Del Líbano S/N, al lado del Concejo Deliberante, o al complejo Vitale, en calle la Diario La Razón S/N del barrio El Tribuno.

La secretaria de Deportes y Juventud del municipio, Josefina Chávez Díaz, recordó que el año pasado, a causa de la pandemia, no se desarrolló la colonia de vacaciones. Informó que, en cambio, este año en cada espacio ya está designado un grupo de profesionales de Educación Física e instructores que realizan en cada encuentro actividades deportivas, físicas y recreativas para que los chicos disfruten el verano en la ciudad.

Dentro de las propuestas están las escuelas de iniciación en jockey y fútbol, también habrá gimnasia y deportes adaptados en el balneario Xamena. Chávez Díaz detalló que cada encargado de las colonias tiene una planificación de actividades para ser puesta en marcha hasta el último día de la temporada.

Además de los espacios del Xamena y Vitale, también abrirá al público en general el natatorio Juan Domingo Perón, ubicado en la calle Ayacucho 76, donde funcionará una escuela de natación todos los días a partir de las 18.



En cuanto a los protocolos, se mantendrá un aforo del 50%. Por lo que el balneario Carlos Xamena recibirá a 5 mil asistentes; el complejo Vitale, a 450, y el natatorio Perón, a 400 personas. Además, se pedirá el uso de barbijo en caso de compartir espacios comunes, no siendo obligatorio cuando se esté al aire libre.

"No está permitido el consumo de alcohol y no habrá venta de ningún tipo de comida ni alimento", aclaró Chávez Díaz, además de señalar que no se permitirá el ingreso de ningún tipo de vehículo. Por esa razón, sugirió "que todos aquellos que quieran pasar el día en cualquiera de los natatorios vayan provistos de sus propias cosas".

Los mayores de 18 años que deseen asistir, tendrán que sacar turno a través de la aplicación para celulares Whyline, de uso de la Municipalidad. Además, los adultos tendrán que tener dos dosis de vacunas y, en el caso de asistir con menores de edad, ellos tendrán que tener al menos una dosis.

En el balneario se habilitaron además 80 de los 130 asadores con los que cuenta, pero si uso será respetando los protocolos ya establecidos. Tanto el Xamena como el Vitale abrirán al público en general de lunes a viernes de 13 a 19, mientras que el natatorio Perón, lo hará de 13 a 18, por las clases de natación. Para el fin de semana, el horario de ingreso será a partir de las 11, con el mismo horario de salida de los días anteriores.

A preparar las fiestas

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor emitió una serie de recomendaciones ante las próximas cenas de fin de año que realizan los alumnos pertenecientes a escuelas, colegios y demás instituciones educativas.

La titular del área, Emilia Calmejane, solicitó estar atentos a estas recomendaciones y hacer valer sus derechos como consumidores. “Si algo de lo que se pactó en el contrato no se cumple debe reclamarse para que se establezcan cada uno de los puntos. En caso de inconvenientes pueden comunicarse con nosotros para que podamos actuar ante la situación”, explicó la funcionaria municipal.

Aconsejó que se solicite por escrito o bien por un soporte digital, antes de la firma de todo contrato, la propuesta de servicio de catering que se ofrecerá por parte de la persona o empresa que lo brindará. Una vez dada la conformidad al servicio, deberán suscribir el contrato correspondiente por escrito, en el cual se detallará con precisión todo lo comprenderá el servicio: marcas de bebidas, menú y todo otro elemento que componga el servicio contratado.

También deberán informar la cantidad de personal que brindará el servicio. Y en caso de que el proveedor del catering ofreza sonido e iluminación, se deberán especificar las características de los equipos y la musicalización que se proporcionará y si esto tiene un costo extra.

En caso de ofrecer el salón del evento con la decoración, deberán especificar los elementos que se utilizarán, material y cantidad. Además, Defensa del Consumidor sugirió guardar toda la publicidad sobre el servicio ofrecido, puesto que servirá como prueba al momento de hacer reclamos.

Un dato no menor es que se corrobore que el salón que se contrató cuenta con todas las habilitaciones municipales y de seguridad vigentes. Y, de darse una seña, se recomienda solicitar factura o recibo de pago, informando en el instrumento, el saldo pendiente y el plazo de pago.

Para consultas o reclamos los vecinos pueden comunicarse al teléfono 4160900 interno 1066 o bien enviar un correo electrónico: [email protected], o la página https://municipalidadsalta.gob.ar/defensa-consumidor/.