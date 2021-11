Las ventas minoristas registraron un crecimiento interanual de 9,1 por ciento en octubre y acumulan un alza de 13,8 por ciento en lo que va de 2021, según informó CAME este domingo. En total, 6 de los 11 rubros relevados mostraron subas interanuales. El mejor desempeño lo registraron los rubros Jugueterías y librerías (+55,7 por ciento) y Ropa y artículos deportivos y de recreación (+50,4 por ciento), mientras que Neumáticos y repuestos de autos y motos mostró la mayor caída (-14,9 por ciento).

“Fue un buen mes para el 57 por ciento de los negocios consultados, y especialmente, para aquellos vinculados al Día de la Madre, aunque no todos vendieron como quisieron. Pero no está muy clara aún sobre cuál será la tendencia para este fin de año, siendo que octubre suele ser un mes termómetro, pero este 2021 no dejó un panorama muy cierto”, aseguró CAME en un comunicado.

Alimentos y Bebidas: las ventas en octubre tuvieron un aumento mensual de 2,4 por ciento y una caída anual de 3,9 por ciento (siempre medidas a precios constantes). En el acumulado del año el expendio de ese ramo se ubica 0,2 por ciento abajo de los mismos meses de 2020. “Más allá de la evolución de las ventas, los comerciantes se mostraron preocupados por el congelamiento de precios en un contexto donde los costos siguen subiendo”, aseguró CAME.

Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios: las operaciones en los negocios pymes cayeron 5,1 por ciento anual y subieron 4,8 por ciento mensual. En el informe de CAME se remarcó que el Día de la Madre gravitó muy moderadamente en la variación del mes de este sector, ya que muchas ventas se demoraron hasta noviembre a la espera de los descuentos del Cyber Monday. Además, desalienta la compra de estos productos la falta de variedades y stock. En los diez meses del año, las ventas acumulan un incremento de 13,7 por ciento frente a los mismos meses de 2020 y una baja de 9,9 por ciento comparando con los diez meses de 2019.

Jugueterías y librerías: hubo un incremento de 55,7 por ciento anual. La normalización del ciclo escolar empujó la venta de esos productos, aunque las tiendas aclaran que quedaron muy debilitados y requieren de una demanda más importante para dejar la crisis atrás. En la comparación mensual, la salida aumentó 1,5 por ciento, y en el acumulado del año se ubican 32,6 por ciento por encima de 2020 y 9,1 por ciento por debajo de 2019. Frente a las expectativas de subas de precios y el temor a faltantes, algunos comercios se encuentran ya adquiriendo mercadería para 2022.

Indumentaria, Lencería y accesorios: las operaciones crecieron 7,7 por ciento anual y 1,9 por ciento mensual. En el acumulado del año están 30,1 por ciento arriba de enero-octubre de 2020, aunque todavía 15,1 por ciento debajo de 2019. Octubre suele ser un mes fuerte para los comercios de indumentaria femenina, y si bien se vendió 42,5 por ciento más que en el Día de la Madre del año pasado, el mes fue menos auspicioso de lo esperado.