"El presidente Alberto Fernández no sólo no dijo lo que le intentan hacer decir, sino que dijo todo lo contrario. Sostuvo que Córdoba nunca ha sido discriminada durante este gobierno y que espera que se integre, como todas las provincias, a la senda de crecimiento de la Argentina", tuiteó Gabriela Cerruti, la Portavoz del primer mandatario y dio fin a la fake news que circuló el fin de semana en la que se intentó instalar que en un discurso había dicho lo que no dijo.

El senador nacional por la provincia, Carlos Caserio, había hecho lo propio desde su cuenta de Twitter. "Basta de mentiras. El gobierno nacional nunca discriminó a Córdoba. Acá pueden ver el video completo, sin recortes mal intencionados, de las palabras del presidente", posteó.

En el video, incluso el Presidente aclara que tiene diferencias con el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti (que datan desde la campaña electoral, cuando el mandatario provincial cercano a Mauricio Macri no le dio apoyo a su candidatura), pero justamente aclara que esas diferencias no lo llevaron nunca a relegar a la provincia en sus necesidades.