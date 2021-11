En estos días comenzó la acreditación de fondos a las 12 mil ganadoras del sorteo del programa Mi Pieza que está destinado a arreglos, mejoramientos y ampliaciones de viviendas de mujeres que viven en barrios populares. Desde la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social se otorgan de 100 mil a 240 mil pesos en dos cuotas de 50 por ciento a través de la Anses. La primera cuota se entrega para el inicio de la obra, mientras que la segunda la recibirán luego de validar el avance de la misma.

En el programa se inscribieron 105.957 mujeres, de las cuales salieron elegidas en el primer sorteo 35.186. De ese total, ya hay 12.000 que recibieron la primera cuota del plan. Según los datos relevados, de esas ganadoras, 32.010 recibirán 240 mil pesos. La mayoría (20.135 mujeres) destinará el dinero a la ampliación de la vivienda, unas 3000 lo utilizarán para mejorar el techo de la casa, y el resto (casi 9000) lo destinará para diversas refacciones. Con respecto a las 3176 mujeres que accedieron a la línea de 100 mil pesos, la mayoría lo destinará al mejoramiento de paredes, y otras para al arreglo de aberturas, mejoramiento de pisos, refacciones menores de plomería y/o electricidad, o para la construcción de paredes divisorias internas.

Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana, explicó a Página/12 que la relevancia de este programa reside en que “hoy los integrantes de los barrios populares no tienen posibilidad de acceder a créditos por sus bajos ingresos. De esta manera, abordamos directamente las problemáticas de las mujeres mayores de 18 años que hoy no cuentan con la posibilidad económica de mejorar sus viviendas. Estamos respondiendo a un reclamo concreto que venía de los barrios y, a su vez, estamos trabajando con diferentes entes ejecutores para llevar el acceso a los servicios básicos, mejorar los espacios públicos como plazas y calles”.

Historias de vida

Rosa Mansilla tiene 39 años y vive en el barrio Los Hornos, Cuartel V en Moreno y es una de las seleccionadas del programa Mi Pieza que ya cobró su primera cuota. “Todavía no lo puedo creer. Me anoté porque una vecina me avisó del programa y a las dos semanas me llegó un mensaje para avisarme que había ganado. Elegí para hacer la ampliación de vivienda porque vivo en una casilla hace 9 años con mis tres hijos. Ya compré los materiales en el corralón, va a ser la primera vez que voy a tener mi casa de material”, cuenta Rosa.



El programa ofrece mejoramiento de techo/ pared/ piso/ aberturas; división de interiores; refacción menor de plomería y/o electricidad y ampliación de vivienda. Mi Pieza contribuye a mejorar las condiciones de vida y, a su vez, genera empleo. “El trabajo lo va a hacer un vecino del barrio que se encuentra en la misma situación que yo, sin empleo fijo. Esta es una oportunidad para todos, va a ser un gran cambio de vida para mi y para mis hijos”, resalta Rosa.

Gladys Gutierrez tiene 42 años, vive en el barrio 1° de Octubre en Villa Fiorito, Lomas de Zamora, y relata que se inscribió en el programa para concretar la ampliación de vivienda: "Como no soy muy dada con los teléfonos y el internet, me senté con una compañera y lo hicimos juntas. Ahora que salí seleccionada, decidimos con mi marido que vamos a construir en la parte de arriba de nuestra casa la habitación para mis dos hijas, que son las que todavía viven con nosotros. Ya compramos todos los materiales, ahora tenemos que ver cómo manejamos lo de la mano de obra. Estas refacciones suelen ser muy caras, esta es una gran ayuda para poder arrancar. Mis hijas están muy contentas y agradecidas porque por fin van a tener su propio cuarto. Esto nos beneficia en todo, como familia y con nuestras relaciones".

Ampliación de derechos

El programa impacta de forma directa en problemáticas habitacionales. El 49,4 por ciento de las mujeres ganadoras declararon que viven en condiciones de hacinamiento crítico, es decir que tres o más personas conviven en un mismo ambiente. El 29,4 por ciento lo hace en lugares donde viven entre 2 y 3 personas por ambiente. Otro dato relevante que apunta a la ampliación de derechos es que 13,6 por ciento de las beneficiarias tiene a su cargo una persona con discapacidad. Tal es el caso de Gladys: "Mis dos hijas, la de 15 y la de 11 son discapacitadas. También por eso tenía más probabilidades de quedar seleccionada en el programa", explica.

El plan Mi Pieza se financia con el fondo de Integración Socio Urbana, que recibe un porcentaje de los fondos recaudados por el impuesto PAIS que se aplica a la compra minorista de dólares. En este año se le sumó también un 15 por ciento del aporte extraordinario de las grandes fortunas.

Miño detalló que "después de la pandemia fue muy difícil para las familias volver al trabajo formal y generar los ingresos económicos para poder vivir. Sumado a la gestión desastrosa de Cambiemos para con los barrios populares donde volvieron las ollas populares, hay familias que ya no pueden resistir tanta falta de posibilidades. Desde esta secretaría impulsamos distintos programas para la mejora del barrio, como proyectos de obras tempranas y la generación de lotes sociales con servicios".